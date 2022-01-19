Доказательств необходимости бустерной дозы COVID-прививки для детей нет – ВОЗ

Об этом заявила главный научный работник ВОЗ Сумия Сваминатан, сообщает Reuters.



Она отметила, что хотя со временем и из-за быстрого распространения штамма "Омикрон" иммунная защита, который дают вакцины, уменьшается, необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, кому нужны бустерные дозы.



"Сейчас нет доказательств того, что здоровые дети или подростки нуждаются в бустерах. Доказательств нет вообще", – сказала ученая.

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