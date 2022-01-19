Доказательств необходимости бустерной дозы COVID-прививки для детей нет – ВОЗ
Пока нет доказательств того, что здоровым детям и подросткам нужны бустерные дозы вакцины против COVID-19
Об этом заявила главный научный работник ВОЗ Сумия Сваминатан, сообщает Reuters.
Она отметила, что хотя со временем и из-за быстрого распространения штамма "Омикрон" иммунная защита, который дают вакцины, уменьшается, необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, кому нужны бустерные дозы.
"Сейчас нет доказательств того, что здоровые дети или подростки нуждаются в бустерах. Доказательств нет вообще", – сказала ученая.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.52
-
EUR
Покупка 31.95Продажа 32.41
- Актуальное
- Важное