"Доказал свою эффективность": Зеленский прокомментировал назначение Малюка главой СБУ
Владимир Зеленский прокомментировал назначение новых руководителей СБУ, МВД и Днепропетровской, Запорожской и Херсонской ОВА и отметил, что руководящие должности должны занимать лица, "получившие опыт войны"
Об этом он говорил в вечернем обращении за 7 февраля.
"Василий Малюк определенное время был исполняющим обязанности главы Службы. Он прошел испытание войной. Он доказал свою эффективность. Он был назначен", - заявил глава государства.
Он также поблагодарил нардепов за "позитивное голосование по кандидатуре Игоря Клименко на должность министра внутренних дел" и подчеркнул важность этого решения в военное время.
"Важно, что система МВД, которая является элементом общей системы обороны и безопасности, достаточно быстро получила руководителя, прошедшего вместе со всеми путь защиты нашего государства с первых минут полномасштабного вторжения", - сказал Зеленский.
В частности, Зеленский отметил, что Днепропетровскую, Запорожскую и Херсонскую областные администрации возглавят специалисты, имеющие опыт реальной защиты государства.
"Сейчас у нас есть люди, которые получили опыт такой войны. Имеют четкие результаты в своей работе на государство, воюющее за свой народ и за свою независимость. Таких людей должно быть больше на должностях разного уровня в органах центральной и местной власти", - подчеркнул президент.
- Верховная Рада на заседании 7 февраля проголосовала за назначение Василия Малюка главой Службы безопасности Украины.
- Верховная Рада на заседании 7 февраля поддержала назначение Игоря Клименко министром внутренних дел Украины.
- Также на заседании правительства было согласовано назначение трех председателей ОВА: Сергея Лысака – на Днепропетровщину, Юрия Малашко – на Запорожье и Александра Прокудина на Херсонщину.
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