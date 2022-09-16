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Обзор

"Договорняк с Байденом", "плохой Блинкен" и "россияне просто отступили". Какие фейки сеяла РФ после Харьковского разгрома

16 сентября, 2022 пятница
15:41
Статьи

Нет большего несчастья у России и ее пропагандистов, чем получать на орехи от украинцев. От "ребят из соседних дверей", которые в рядах ВСУ дали прикурить Армии России на Харьковщине. Это полностью развенчивает дорогую многолетнюю пропаганду о "хохлах" и "укронацистах" из села. Но россияне не были бы сами собой, если бы не использовали свое главное оружие — информационно-психологические операции

Главный вброс, который щедро булькнул в наши внутренние аудитории в тот момент, когда наша десантура растягивала трофейные танки и САУшки — звучал так, что харьковский прорыв это просто случайность и такая стратегия Шойгу. Мол, так украинцы растянут свои коммуникации и кадыровцы и ЧВК "Вагнера" легко прорвут нашу оборону.

Поэтому некоторые не очень добросовестные СМИ через авторов, получивших ордена из рук власти, после жесткого разговора с Блинкеном распространили новость, что во время встречи с Зеленским тот передал ему послание Байдена о необходимости начать переговоры с Путиным. В англоязычных источниках нет и намека на такие предложения государственного секретаря США нашему президенту Владимиру Зеленскому. Единственный тезис от Блинкена звучал так: "Украина борется за свою Родину, за свое будущее. Россияне, которые там находятся – нет. Украина не их. Украина не принадлежит России. Она принадлежит украинскому народу, и это, как я уже сказал, является главным решающим фактором, который, на мой взгляд, мы видим сейчас". А желание переговоров звучало только от РФ — от Слуцкого, Медведева и Пескова. Последний, за два дня до контрнаступления в Харьковской области, заявил следующее: "Россия готова вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, как будут выполняться условия Москвы для прекращения "спецоперации" и соблюдения не условий, но интересов России".

"Консервы под любым предлогом будут вымаливать перемирие хоть на несколько дней. Оно им необходимо, чтобы подтянуть хоть какие-то резервы. Если мы не пойдем на это - им конец. На херсонском направлении их 30 тысяч - если мы продолжим наши обороты, то их группировка на правом берегу будет разбита", — объясняет чем опасны подобные вбросы офицер ВСУ с южного направления.

"Если мы уничтожим российское мясо там — у них будет проблема, потому что нечем будет оборонять Крым. 810 бригада из Севастополя уже под Херсоном. Поэтому и ухватились за свою любимую ИПСО — накачивать антизападную истерию, что США сливает нас", — добавляет. военнослужащий.

Вторая очень популярная ложь звучала так, что успех ВСУ в Харьковской области – это якобы результат тайных договоренностей Байдена и Путина. Это не что-то новое. Очень похоже было о таких же "договоренностях" относительно севера Киевщины, хотя наши ударные бригады еще до середины апреля выбивали рашистов из чернобыльских лесов. Где-то такое же ("жест доброй воли") рашисты рассказывали об освобождении острова Змеиный.

Правда, фотографии рельефа свидетельствовали, что наша территория вернулась домой отнюдь не из-за доброты оккупантов, а в результате успешных артиллерийских, авиационных, ракетных ударов, в том числе из самоходной гаубицы "Богдана".

Два максимально примитивных российских фейка были вброшены в наше информпространство потому, что с одной стороны была уверенность, что часть украинцев в это поверит или по меньшей мере усомнится, вспоминая, например, 2014 год и Крым. Тогда с международной поддержкой Украины действительно была большая беда. Но Джозеф Байден – это далеко не Обама. Но россияне стремились добиться важных целей. Во-первых, увеличить недоверие украинцев к крупнейшему поставщику оборонной и другой помощи — к США. Второе — создать иллюзию, что все желают Украине зла, у нас нет друзей, а значит, РФ — не абсолютное зло, а просто одна из его разновидностей. Так же подобные фейки повышают величие ничего не проигравшей России, которя ничего не проиграла и продолжает как "великое" государство решать судьбы мира и будущее маленьких стран.

Так, сразу после двух российских ИПСО — в немецких СМИ вышел комментарий генерального инспектора Бундесвера Эберхарда Цорна, чей прямой подчиненный адмирал Кай Ахим Шенбах был накануне 24 февраля уволен из-за пророссийской речи по Крыму. Так вот, дедушка, который годами имел контракты с Армией РФ, выразил сомнения в силе украинского контрнаступления. Он выразил сомнения в способности Украины вести контрнаступление из-за "отсутствия троекратного преимущества". И почти дословно повторил русский фейк, что это был не разгром, а просто тактика такова. Это привело к скандалу в немецких СМИ, которые в большинстве своем уже твердо на стороне Украины.

Этого могло бы не быть, если бы украинцы соблюдали информационную гигиену. Есть такой российский пропагандист, идеолог проекта Новороссия — он в телеграмме очень хорошо расписал, почему РФ так активно вкладывается в ИПСО. Подстрекатель новых репрессий и геноцида против украинцев — выдает, что "единственный шанс победить — это обломать и опустить х*хлов психологически, вернуть им комплекс неполноценности, который мы им навязывали 350 лет". Ибо у идеологов "Новороссии" и захвата Крыма беда — украинцы становятся очень похожими на гоноровых поляков, еще и сближаются с ними.

Эта неполноценность очень хорошо работает в вопросе того, что слушают украинцы, как они пренебрежительно относятся к своим историкам, адвокатам, блоггерам и бегут есть ложкой российское дерьмо.

На вбросах о "договорняках Байдена и Путина" по Харьковщине спалились два любимца украинцев среди "хороших русских" - Марк Фейгин и Марк Солонин.

Привозной раша-эмигрант Марк Солонин высказал гипотезу, почему, по его мнению, российских оккупантов удалось выбить на Харьковщине, а вот на севере Луганщины есть определенные трудности.

"У меня есть впечатление, что произошел договорняк, о котором говорил Конашенков, что армия РФ сдает районы Харьковщины, которые она захватила для переброски их на Донбасс, чтобы достичь целей СВО. Вот такое у меня впечатление, что это договорняк номер два - после ухода армии РФ с севера Киевщины", — заявил дедушка, процитировав главный нарратив одного из ключевых участников оккупации.

Знаете, я даже не стану комментировать, кто это говорит. Просто оставлю оценку вброса от кандидата исторических наук, доцента и учителя высшей категории Светланы Мешковой.

Если бы у Солонина не было задачи расширить нарратив РФ — он должен был бы заметить важную вещь. Тот факт, что украинские войска повернули на север, имеет нормальное военное и географическое объяснение: наши ВСУ дошли до реки Оскол и повернули на север потому, что эта река теперь прикрывает наш правый (восточный) фланг. А вот север Харьковской области надо было зачистить, иначе, если бы наши продолжали продвигаться на восток, московиты могли бы их атаковать с севера в левый фланг, потому что на севере Харьковщины нет никаких природных барьеров. Если Солонин называет себя "военным историком" - он не может не понимать этого факта, а значит сознательно вводит своих слушателей в заблуждение.

Еще одна ложь, от Марка Фейгина, звучала так — сдача рашистами Харьковщины это был саботаж отдельных генералов из Москвы. Что российские командующие просто отстранились, иначе картина была бы иной. Такие тезисы — абсолютное обесценивание многомесячного труда, например нашей 95 бригады, которая ценой нереальных усилий и жертв несколько месяцев сдерживала наступление рашистов на Славянск и Краматорск из Изюма. Этот фейк – попытка придать человеческое лицо российским командирам. Мол, не они так плохи, жизнь такая.

Так что каждый, кто стал жертвой этих ИПСО даже на незначительное время, должен задать себе вопрос: почему я до сих пор смотрю российский контент? что меня заставило в это поверить? как мне в следующий раз оценивать информацию, чтобы это не повторилось снова?

Чем больше и лучше наши ВСУ будут крушить российских оккупантов — тем больше будет подобной лжи, обесценивания наших героев и сеяние сомнений относительно наших главных партнеров. Россия никогда не умела эффективно воевать и принимать поражение на поле боя. Но у нее есть таланты создавать диверсионные группы и врать, выдавать желаемое за действительное. А еще – это умелый абьюзер, который никогда не слезет с нашей спины, если вы жадно сидите на игле российского блогера и тамошнего эксперта.

Украина
Россия
война с Россией
Энтони Блинкен
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