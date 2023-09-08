Подталкивая Киев за стол переговоров с Москвой, западный истеблишмент повторяет риторику 39-го: тогда Гитлер начал агрессию против слабых государств Европы, тогда как сильные страны надеялись задобрить фюрера, пытаясь избежать большой войны.

Сталин даже смог найти "дипломатическое решение", инициировав пакт "Молотова — Риббентропа", и известно, чем это завершилось.

Аналогия 2000-х с 1939 прямая: развитые страны мира сосредоточенно "ковыряются" в своих внутренних проблемах, и им не "своевременно" сконцентрироваться на реальных вызовах текущего времени: поэтому и пытаются заигрывать с агрессором.

Это синдром "Меркель-Саркози", которые начали танцевать под бубен Путина еще где-то в конце 2000, заблокировав вступление Украины в НАТО, проигнорировав оккупацию части Грузии и т.д. Это они своей нерешительностью подбодрили российского фюрера к нападению на Украину, а теперь говорят, как решить "конфликт дипломатическим путем". Ожидать ли нам новый пакт?

Пакты не работают. Путин разрушил систему коллективной безопасности, созданную в конце 40-х с подачи американского президента Гарри Трумэна.

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Кроме "Плана Маршала" и НАТО, Трумэн инициировал формирование ООН, в основу которой легли принципы неприкосновенности границ, мирного разрешения споров и равенства прав всех государств.

Сегодня ООН парализована и лишена актуального алгоритма обеспечения мировой безопасности. Вновь действует право сильного и более агрессивного. В таких обстоятельствах только сила может остановить тирана-камикадзе. Но демократические политики заняты своими внутренними проблемами.

Главным оружием демократического мира является популизм, с помощью которого политики разных лагерей сражаются за симпатии избирателей. Именно поэтому "путинская угроза" находит плохое сопротивление в электоральных обществах.

Волна призывов "к дипломатическому разрешению конфликта в Украине", похоже, генерируется т. н. "ястребами мира" Белого Дома во главе с Салливаном, советником по вопросам нацбезопасности: они убеждают, что нужно бороться с последствиями агрессивности Путина, чем с первопричиной — неадекватным хозяином Кремля. То есть добиваться быстрого завершения войны в Украине на любых началах.

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Согласно такому "миролюбию", прагматический расчет: длительная война на другом континенте — штука дорогая и не популярная среди ожидающих для себя избирателей — образно говоря — хлеба и зрелищ. Современный технолог политической кампании выберет гарантированную стратегию зрелищной победы на президентских выборах, чем высшая и рискованную игру против новоявленного тирана-камикадзе, конечно, есть и другое крыло — поборник полного увольнения Украины, но оно не столь медийно активно.

Но в любом случае сегодня миру не хватает уверенного в себе Трумэна, способного увидеть исторические аналогии и подготовить новые решения для восстановления контуров мировой безопасности.

В заключение: Борис Джонсон, экс-премьер Великобритании написал для Daily Mail: "Путин держится за своих друзей, чего не скажешь о нас, западных государствах... мы, по очень весомым причинам, этого не умеем". Вот вам и резюме.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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