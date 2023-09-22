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Обзор

Договоренности, военная помощь и исторические решения. Объясняем, чем важен визит Зеленского в США

22 сентября, 2023 пятница
21:43
Объясняем Володимир Зеленський та Олена Зеленська у США

В понедельник, 18 сентября 2023 года, президент Владимир Зеленский совершил визит в США, в ходе которого встретился с президентом США Джо Байденом, выступил на Генеральной ассамблее ООН и провел ряд встреч

Эспрессо расскажет о визите украинского президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. А именно: о главных выступлениях и договоренностях, приближающих победу Украины.

Что в тексте:

  • Генеральная ассамблея ООН: чем отметилась 78-я сессия
  • Украинская формула мира и реформирование ООН: главное из заседания Совбеза
  • Суть двусторонних встреч Зеленского и закрытые переговоры в Капитолии
  • Байден и Зеленский: исторические решения и помощь Украине
  • Входящий в 47-й пакет военной помощи США

В прошлый раз лидеры Украины и США встречались еще в июле на саммите НАТО в Вильнюсе. Тогда встреча была результативной и Джо Байден заверил в непреклонности своей поддержки Украины.

Сразу по прибытии в Америку президент Украины посетил Университетскую больницу Статен-Айленда, где он встретил украинских военных, проходящих лечение и реабилитацию после тяжелых ранений. Владимир Зеленский также наградил военнослужащих и сотрудников больницы, оказывающих медицинскую помощь раненым и отвечающих за процесс протезирования военных.

Генеральная ассамблея ООН: чем отметилась 78-я сессия

На очередной сессии Генассамблеи ООН собрались представители почти 150 стран. Важно отметить, что лидеры Великобритании, Франции и Китая, являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН, не приехали. Это подчеркивает нынешнюю роль и значение главной международной организации в мире.

Выступая, президент Америки Джо Байден в очередной раз подчеркнул, что международное сообщество не может отказываться от фундаментальных принципов Устава ООН, в частности, принципа неприкосновенности границ, и не может допускать продолжения агрессии России против Украины.

"Мы должны противостоять этой неприкрытой агрессии сегодня, чтобы сдерживать других потенциальных агрессоров завтра. Вот почему Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами по всему миру будут продолжать поддерживать храбрый народ Украины, продолжающий защищать свой суверенитет, территориальную целостность – и свою свободу", – сказал Джо Байден.

Лидер Украины вживую выступил во время всеобщих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Зеленский обратил внимание на последствия безжалостного вторжения России в Украину и призвал мир объединиться в борьбе против агрессора. Также подчеркнул, что сегодняшний любой конфликт, или война может стать последней и иметь критические последствия. Ведь Россия угрожает мировой продовольственной безопасности, продолжает ядерный шантаж как со стороны угроз применения ядерного оружия, так и противоправными действиями на Запорожской АЭС.

Итак, вполне логичным стало то, что Владимир Зеленский поднял вопрос о разоружении России в ядерной сфере: "Украина отдала свой третий по величине ядерный арсенал. Тогда мир решил, что Россия должна стать хранителем этой силы. Но история демонстрирует, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще в 1990-х годах. И Россия заслуживает этого сейчас – террористы не имеют права владеть ядерным оружием".

Глава государства также поднял вопросы похищенных украинских детей, которые были незаконно депортированы, а сейчас подвержены влиянию, направленному на выработку негативного отношения к Украине. Отметив, что это может быть охарактеризовано как очередной акт геноцида.

Не менее важным стало заявление Зеленского о том, что у него есть информация о попытке заключить какие-то "теневые соглашения". Он призвал не доверять стране-агрессору и на примере Пригожина продемонстрировал, что Россия не придерживается никаких договоренностей.

Зеленський в ООН

Фото: reuters

Украинская формула мира и реформирование ООН: главное из заседания Совбеза

Президент Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН в среду, 20 сентября. Главными месседжами главы Украины были важность реформирования структуры организации для обеспечения действенных механизмов поддержания мира, создания системы для преодоления вето и обеспечения представленности всех наций.

В свою очередь, во время заседания Совбеза Василий Небензя, являющийся представителем России в ООН, пытался помешать выступлению украинского лидера и устроил настоящий скандал. Постоянный представитель России четырежды прерывал председательствующего на заседании премьер-министра Албании Эди Рамы. Российский дипломат возмущен, что Владимир Зеленский получил право выступить первым.

Спор продолжался недолго, после чего провозгласил речь Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, и за ним – Владимир Зеленский. Нарушение Россией базовых уставов устава ООН было в фокусе речи украинского президента.

Радбез ООН

Фото: reuters

Суть двусторонних встреч Зеленского и закрытые переговоры в Капитолии

Кроме официальных выступлений, у украинского лидера был ряд двусторонних встреч. Ведь Украина всеми дипломатическими путями пытается сохранить помощь от партнеров, а также расширить круг участников в формуле мира. В частности, речь идет об оборонной помощи, вопросах в сфере агропродукции и свободной торговли в Европе, реконструкции Украины.

Так, Владимир Зеленский провел встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и президентом Бразилии Лулой да Сильва.

Володимир Зеленський, Бразилія ,ООН

Фото: скрин с видео

Ранее сообщалось, что во время сессии Генеральной ассамблеи ООН встретились Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда для обсуждения вопросов, связанных с украинским зерном. Однако пресс-секретарь президента Украины сообщил, что Зеленский и Дуда не проводили встречу. В свою очередь, по информации "Польского радио", Анджей Дуда в очередной раз заверил, что оно с польским правительством будет упорно защищать польских фермеров по делу украинского зерна.

Во время рабочего визита в Соединенные Штаты Америки президент Украины имел содержательные переговоры со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти и Хакимом Джефрисом, лидером Демократической партии. В ходе встречи с конгрессменами в Вашингтоне президент Украины призвал их утвердить выделение дополнительных средств для оказания помощи Украине.

Впоследствии стало известно, что Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей, отказал в выступлении Зеленскому на совместном заседании Конгресса. Маккарти мотивировал это нехваткой времени "У нас нет времени на совместное заседание" и добавил, что такая же ситуация была и с лидерами других стран, а не только с Украиной. Важно то, что этот отказ произошел в то время, когда члены Конгресса не могут определиться и прийти к единодушному мнению относительно увеличения помощи Украине.

В свою очередь Владимир Зеленский сообщил, что на закрытой встрече с Палатой представителей и Сенатом США была обсуждена общая ситуация на линии фронта и главные оборонные нужды.

Байден и Зеленский: исторические решения и помощь Украине

В преддверии переговоров президент Америки поприветствовал Зеленского в Белом доме и пообещал, что США остаются преданными поддержке Украины в ее защите от российской агрессии.

Личную благодарность выразили Владимир и Елена Зеленские лидеру Джозефу Байдену за плодотворный диалог и помощь в борьбе со страной агрессором.

После встречи главы Белого Дома и президента Украины стало известно о новом оборонном пакете помощи на 325 миллионов долларов.

Что входит в 47-й пакет военной помощи США:

  • Ракеты для ПВО AIM-9M;
  • Боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS;
  • ЗРК малой дальности AN/TWQ-1 Avenger;
  • Крупнокалиберные пулеметы против беспилотников
  • Артиллерийские снаряды 105 мм;
  • Артиллерийские снаряды 155 мм и кассетные DPICM;
  • Американский противотанковый ракетный комплекс TOW;
  • Переносной ПТРК Javelin и гранатомет AT-4;
  • Патроны для стрелкового оружия (более 3 млн);
  • 59 легких тактических автомобилей;
  • Подрывные боеприпасы;
  • Запчасти, обеспечение обслуживания и другое полевое оборудование.

По обращению Джо Байдена также стало известно, что уже со следующей недели Украина получит боевые танки M1 Abrams.

И хотя в этом пакете помощи Украина не получила дальнобойные ракеты ATACMS, похоже, что это вопрос времени. Согласно данным Financial Times и ABC News со ссылкой на американских чиновников, лидер США все же подходит к принятию решения о передаче тактических баллистических ракет.

Однако в СМИ также просочилась информация, согласно которой глава США во время переговоров с Зеленским сказал, что Соединенные Штаты все же перепадут Киеву "небольшое количество ракет дальнего радиуса действия для помощи в войне с Россией". Именно такую информацию получило издание NBC News от трех официальных лиц США и представителя конгресса. Пока нет уточнений, когда и в каком количестве они будут переданы.

Кроме того, как сообщил украинский президент, во время встречи были заключены новые соглашения и договоренности, которые в будущем усилят обороноспособность Украины.

"Это новый уровень нашего единства! Копродукция в "оборонке" с Соединенными Штатами – это историческая вещь. Новая промышленная база, новые рабочие места – для обоих наших народов. Украина сможет производить, в частности, ПВО. Готовимся создать новую оборонную экосистему вместе с Соединенными Штатами , чтобы производить оружие, чтобы вместе еще больше усилить свободу и защиту жизни», – сказал Владимир Зеленский.

Володимир Зеленський та Джо Байден (праворуч)

Фото: Getty Images

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