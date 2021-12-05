Договоренности по поводу встречи Путина и Байдена "вживую" нет, - помощник президента РФ
Пока нельзя сказать, что достигнута договоренность о проведении очной встречи президентов Соединенных Штатов Америки и России Джозефа Байдена и Владимира Путина
Об этом помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил 5 декабря 2021 во время общения с каналом "Россия 1".
"Пока еще не договорились", - приводит его слова "Интерфакс".
При этом Ушаков отметил, что не видит препятствий для обсуждения президентами сложнейших тем и в режиме телемоста.
"Легко! А почему нельзя?" – заметил он.
- Накануне Кремль и Белый дом объявили, что Байден будет общаться с Путиным в формате видеосвязи. Видеоконференция назначена на вторник, 7 декабря.
- Одним из главных вопросов совместного обсуждения станет усиление российского военного присутствия на границе с Украиной.
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