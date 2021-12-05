Договоренности по поводу встречи Путина и Байдена "вживую" нет, - помощник президента РФ

Об этом помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил 5 декабря 2021 во время общения с каналом "Россия 1".



"Пока еще не договорились", - приводит его слова "Интерфакс".



При этом Ушаков отметил, что не видит препятствий для обсуждения президентами сложнейших тем и в режиме телемоста.



"Легко! А почему нельзя?" – заметил он.

Накануне Кремль и Белый дом объявили, что Байден будет общаться с Путиным в формате видеосвязи. Видеоконференция назначена на вторник, 7 декабря.

Одним из главных вопросов совместного обсуждения станет усиление российского военного присутствия на границе с Украиной.