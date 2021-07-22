Договоренности Парижского саммита: Германия призвала Украину имплементировать "формулу Штайнмайера", а РФ - открыть КПВВ и отвести вооружение

Об этом сообщила пресс-служба МИД Германии.

"Ровно год назад Трехсторонняя контактная группа договорились о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня. Оно было и является надежным знаком того, что мир возможен. Однако в последнее время мы наблюдаем больше боевых действий и увеличение жертв", - говорится в сообщении.

Германия призвала РФ быть конструктивной.



"Необходимо открытия переходов через линию разграничения, разминирования и вывода тяжелого оружия. Украина имеет имплементировать "формулу Штайнмайера" в законодательство", - заявили в МИД.



По мнению МИД, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь беспрепятственный и безопасный доступ ко всей зоне ООС.

