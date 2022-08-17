Договоренность с США не бить по РФ из западного оружия не распространяется на оккупированные территории, - Резников
Министр обороны Алексей Резников заявил, что договоренность не использовать западное оружие для ударов по территории России не распространяется на временно оккупированные территории Украины
Об этом Резников заявил в интервью Голосу Америки.
"У нас есть договоренности с Соединенными Штатами, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам США и партнерами, по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то, соответственно, у нас таких ограничений нет", - сказал Резников.
В то же время он выразил надежду, что Украина получит ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS ракеты ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии 150-300 км.
"Надеюсь, что будет принято политическое решение относительно ракет ATACMS, которые дадут очень много позитива на поле боя для Украины и всего цивилизованного мира, как HIMARS уже изменили очень сильно картинку боя", - отметил Резников.
- 17 августа Алексей Резников также заявил, что сейчас проходит мобилизация специалистов конкретных специальностей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.22
Покупка 39.22Продажа 40.08
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 40.73
- Актуальное
- Важное