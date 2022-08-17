Об этом Резников заявил в интервью Голосу Америки.

"У нас есть договоренности с Соединенными Штатами, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам США и партнерами, по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то, соответственно, у нас таких ограничений нет", - сказал Резников.

В то же время он выразил надежду, что Украина получит ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS ракеты ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии 150-300 км.

"Надеюсь, что будет принято политическое решение относительно ракет ATACMS, которые дадут очень много позитива на поле боя для Украины и всего цивилизованного мира, как HIMARS уже изменили очень сильно картинку боя", - отметил Резников.

17 августа Алексей Резников также заявил, что сейчас проходит мобилизация специалистов конкретных специальностей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb