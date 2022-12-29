Договоренность об иранских ракетах для РФ есть, однако Тегеран еще размышляет, - пресс-секретарь ГУР Юсов

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, комментируя вопросы поставок иранских ракет России.

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"Снабжение иранских дронов продолжается. Что касается баллистических ракет, это такое желанное оружие для Путина, но пока получить его он никак не может. Над этим продолжается серьезная работа, хотя предварительные договоренности, мы знаем, что они есть, но теперь осталось дождаться и посмотреть. Насколько нам известно, то в Иране не все так пылают желанием помогать Путину, понимая чем это для иранского режима может угрожать", – сообщил Юсов.

Напомним, политолог Владимир Воля указывал на то, что, вероятно, Россия не завозит дроны Shahed из Ирана, а собирает их у себя.

Украина планирует разработать беспилотники класса "воздух-воздух", которые смогут сбивать "шахеды".

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