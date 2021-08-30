Договор на 920 млн грн: "Антонов" заказал у "Мотор Сичи" модернизацию двигателей для "Руслана" и "Мрии"
ГП "Антонов" подписало с АО "Мотор Сич" договор на 920 млн грн на увеличение ресурса авиационных турбореактивных двигателей семейства Д-18Т для транспортных самолетов Ан 124-100 "Руслан" и Ан-225 "Мрия"
Об этом свидетельствуют данные Prozorro.
Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг: 31 декабря 2021 года.
В договоре, в частности, говорится, что стоимость одного часа увеличения эксплуатационного ресурса двигателя Д-18Т составляет 264 долл - то есть ресурс двигателей получит дополнительно условные 129 420 часов или 15 лет эксплуатации.
Авиалинии "Антонова" имеют в составе своего парка семь транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" и один Ан-225 "Мрия"
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