Договор на 920 млн грн: "Антонов" заказал у "Мотор Сичи" модернизацию двигателей для "Руслана" и "Мрии"

Об этом свидетельствуют данные Prozorro.



Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг: 31 декабря 2021 года.



В договоре, в частности, говорится, что стоимость одного часа увеличения эксплуатационного ресурса двигателя Д-18Т составляет 264 долл - то есть ресурс двигателей получит дополнительно условные 129 420 часов или 15 лет эксплуатации.



Авиалинии "Антонова" имеют в составе своего парка семь транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" и один Ан-225 "Мрия"

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