Грузия де-факто потеряла значительную часть территории. Также она потеряла значительную часть суверенитета, имея прокремлевское правление. Именно это и предлагают сделать нам.

Грузия получила мир?

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Есть ли мир у Молдовы, которая десятилетиями имела откровенно союзную Кремлю власть и даже близко не имела такого отношения к "ПМР", как Украина — к оккупированным районам Донбасса?

Достигла ли мира Армения, оставаясь десятилетиями наиболее интегрированной с Московией страной региона?

Где еще Кремль занимался миротворчеством? Сирия? Африканские страны?

Где и в чем логика ожидать от империи зла чего-то другого относительно Украины?

Надеяться достичь мира с Московией путем потери территории, суверенитета или заключения союзов – так же бессмысленно, как договариваться с акулой.

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Об авторе. Евстратий Зоря, архиерей Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Священного Синода, заместитель председателя Управления внешних церковных связей ПЦУ

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