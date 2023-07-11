Договариваться с акулой
Тем аналитикам и политикам, которые советуют "смириться" с потерей части территории и суверенитета "в обмен на мир" - хочется задать несколько вопросов
Грузия де-факто потеряла значительную часть территории. Также она потеряла значительную часть суверенитета, имея прокремлевское правление. Именно это и предлагают сделать нам.
Грузия получила мир?
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Есть ли мир у Молдовы, которая десятилетиями имела откровенно союзную Кремлю власть и даже близко не имела такого отношения к "ПМР", как Украина — к оккупированным районам Донбасса?
Достигла ли мира Армения, оставаясь десятилетиями наиболее интегрированной с Московией страной региона?
Где еще Кремль занимался миротворчеством? Сирия? Африканские страны?
Где и в чем логика ожидать от империи зла чего-то другого относительно Украины?
Надеяться достичь мира с Московией путем потери территории, суверенитета или заключения союзов – так же бессмысленно, как договариваться с акулой.
Об авторе. Евстратий Зоря, архиерей Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Священного Синода, заместитель председателя Управления внешних церковных связей ПЦУ
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