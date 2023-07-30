Спецслужбы имеют еще более высокий уровень цинизма, чем политики. Ибо работа спецслужб в принципе построена на лжи и пренебрежении объективной реальностью. Это часто рикошетит в них самих. Поэтому они часто верят в теории заговоров и какие-то сумасшедшие вещи. Николай Платонович Патрушев – вам яркий пример. Ну, и сам Путин. И потому, собственно, директор ЦРУ в почти каждом голливудском фильме — конченый г*ндон.

И я вполне верю, что директор ЦРУ Бернс ведет переговоры с россиянами по многим каналам и по многим вопросам. Что-то им обещает, они о чем-то договариваются, имеют какую-то дорожную карту — каждый свою. Но во что я принципиально не верю — так это в какой-то хитрый план, предусматривающий комплекс договоренностей, дозировку оружия или дату завершения конфликта. Потому что это, во-первых, нафиг никому не нужно. А во-вторых, ни одна из сторон друг другу никогда не поверит.

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И что россиян, что американцев во всех контактах на уровне спецслужб и дипломатов, в первую очередь, волнуют две вещи:

Как бы с риторикой о ядерном оружии избежать Карибского кризиса (и любого риска прямого столкновения). А для этого нужно не снабжение оружием Украины ограничивать, а избегать столкновений советских… ой, извините, российских подлодок с американскими авианосцами.

Как сделать так, чтобы Россия не посыпалась, как Советский Союз, и ситуация не вышла из-под контроля. У путинской банды в этом свой интерес. У американцев – свой. И каждый уверен, что другой его пытается намахать.

Но гарантии РФ не заслуживают доверия и все это понимают. А на процессы внутренней дезинтеграции в России влияют не только и не столько события на фронте (хотя они могут стать спусковым крючком коллапса), сколько те процессы, которые запустил и подпитывает сам режим.

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Отдельно о том, могли (условно) Бернс и Нарышкин договориться о чем-то "до войны". Было такое в середине 19 века. Когда Николай Первый напрямую английскому послу предложил разделить Османскую империю, запустившую цепную реакцию, которая свела Николая в могилу, а Россию довела до поражения в войне. Но я все же в такой уровень критического идиотизма не готов так просто поверить.

Что касается русских агентов. Что в СБУ, что в ЦРУ (думаете, их там нет?). Все эти агентурные игры следует принимать очень скептически. Как дезу, контрдезу, контролируемый и неконтролируемый слив.

Поверить, что ЦРУ или ФБР, получая списки от СБУ, кого там блокирует, не проверяя, я могу. Долбограями этот мир полон. Но так же легко я могу поверить, что это российские агенты в американских спецслужбах это делают, а затем сливают жаждущим сенсаций журналистам этот бред. Или – наоборот – это американская контрразведка так пытается проявить агентов.

Короче, версий много и ни одна из них не имеет верифицированных пруфов.

Сильно ли шпионские игры влияют на "медлительность" поставок оружия? Не уверен, что это оказывает решающее влияние.

Главными факторами остаются:

Объективная неготовность к Великой континентальной войне. Мало запасов, производственных линий. Все это перебрать — тот еще вызов. Что для нас, что для россиян, что для партнеров по НАТО. И "гарантиям", и угрозам друг друга никто не верит. Для этого красные линии приходится прощупывать чисто экспериментально. Давление обстоятельств внутри США на Байдена и Ко. Любое резкое нарушение равновесия может иметь неприятные политические последствия.

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И напоследок — о скорости и механизме принятия решений. На принятие решений влияют не только руководители спецслужб и разведки. Почти всегда армия и военное лобби (в случае США — в том числе ВПК) вступает в прямую конкуренцию по мнению политической власти. Я уже не говорю о гражданской бюрократии и дипломатах, корпоративном секторе с разными интересами, социологах и политологах.

Все они доносят свое мнение и это мнение не бывает консенсусным примерно никогда. Поэтому большинство решений, кроме радикально кризисных, обычно принимаются довольно долго.

И додумывать теории заговоров не нужно. Оно и посложнее, и попроще все.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

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