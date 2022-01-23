Доехать маршруткой из Житомира в Киев будет стоить 140 грн

Сейчас стоимость такой поездки составляет 120 грн., а уже с 28-30 января за проезд придется заплатить на 20 гривен дороже. Об этом говорится в объявлениях, появившихся в маршрутках "Житомир-Киев", передает Еспресо.TV со ссылкой на Житомир.info .

"Уважаемые пассажиры, в связи с повышением цен на горюче-смазочные материалы, запчасти и комплектующие автобусов, для обеспечения осуществления перевозок, стоимость проезда на маршруте Житомир-Киев с 28.01.2022 года повышается и составит 140 грн. Спасибо за понимание", - говорится в объявлениях в автобусах.

В маршрутках, отправляющихся в Киев с автостанции на Ржаном рынке, проезд подорожает с 28 января, в автобусах с площади Победы – с 29 января, с автовокзала – с 30 января.



Кроме того, начиная с 29 января этого года вырастет и стоимость проезда маршрутками внутри самого Житомира.



"Если сейчас в электротранспорте стоимость проезда 4-5-6 гривен в соответствии со способом оплаты, то предлагается установить при расчете транспортной картой или "картой житомирянина" на уровне 6 гривен и 8 гривен, если оплата наличными или банковской картой. Для автобусных маршрутов оплата транспортной картой картой будет составлять 8 гривен, банковской картой или наличными - 10 гривен", - объяснил начальник управления транспорта и связи Константин Пидпокровный.

Стоимость проезда для учащихся общеобразовательных школ стоимость проезда остается на уровне 3 грн, но при условии оплаты безналично – транспортной карточкой, наличными нужно будет платить 4 гривны в электротранспорте и 6 грн в автобусе.





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