Dodo Socks объявила аукцион "Неизданное" для помощи ВСУ: разыграют носки, изготовленные в Рубежном в единственном экземпляре
Dodo Socks разыграет на аукционе носки, изготовленные в единственном экземпляре на мануфактуре в Рубежном, а деньги направит на нужды ВСУ
Об этом производитель сообщил в телеграмме .
В Dodo Socks отметили, что имеют в офисе несколько эксклюзивных наборов и пар носков, которые не запустили в продажу до 24 февраля. Все они изготовлены на уничтоженной русскими в марте Рубежнянской чулочной мануфактуре и существуют в единственном экземпляре.
"Поэтому мы подумали, что это хорошая возможность собрать еще немного средств для ВСУ и решили провести благотворительный аукцион. Среди лотов - короткие наборы, пары и непары. 100% стоимости лотов будут направлены в фонд "Вернись живым". Ставки будем принимать именно здесь , в нашем телеграмм-канале уже в этот понедельник (4 июля, - ред.)", - подчеркнули в Dodo Socks.
- 22 марта в Рубежном Луганской области россияне разграбили и сожгли чулочную мануфактуру, где вязали носки Dodo Socks, вместе с продукцией и оборудованием.
- 29 июня рубижанская чулочная мануфактура, разрушенная российскими захватчиками в Луганской области, возобновила производство во Львове.
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