Об этом производитель сообщил в телеграмме .

В Dodo Socks отметили, что имеют в офисе несколько эксклюзивных наборов и пар носков, которые не запустили в продажу до 24 февраля. Все они изготовлены на уничтоженной русскими в марте Рубежнянской чулочной мануфактуре и существуют в единственном экземпляре.

"Поэтому мы подумали, что это хорошая возможность собрать еще немного средств для ВСУ и решили провести благотворительный аукцион. Среди лотов - короткие наборы, пары и непары. 100% стоимости лотов будут направлены в фонд "Вернись живым". Ставки будем принимать именно здесь , в нашем телеграмм-канале уже в этот понедельник (4 июля, - ред.)", - подчеркнули в Dodo Socks.

22 марта в Рубежном Луганской области россияне разграбили и сожгли чулочную мануфактуру, где вязали носки Dodo Socks, вместе с продукцией и оборудованием.

29 июня рубижанская чулочная мануфактура, разрушенная российскими захватчиками в Луганской области, возобновила производство во Львове.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb