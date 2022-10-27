Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины объявила Милорада Додика победителем выборов президента сербского энтитета Республики Сербской после пересчета бюллетеней, поданных на выборах 2 октября.

Основные оппозиционные партии – Партия демократического прогресса, Сербская демократическая партия и Список за справедливость и порядок – считают, что кандидат Елена Тривич победила. Она объявила о победе в ночь выборов, но Додик тоже.

Несмотря на это, глава ЦИК БиГ Суад Арнаутович объявил, что после пересчета голосов, инициированного 10 октября после жалоб оппозиции на возможные фальсификации, большинство членов проголосовали за утверждение результатов. Неофициальные результаты, обнародованные через несколько часов после закрытия избирательных участков, показали, что у Додика было преимущество над своим соперником примерно на 30 000 бюллетеней.

"Пересчет подтвердил, что кандидат Милорад Додик, представляющий сербское население и лидировавший на выборах, остался лидером с наибольшим количеством голосов", – заявил Арнаутович.

В ЦИК не раскрыли новые результаты голосования на выборах после пересчета.

Справка : Додик считается одним из самых могущественных политиков в Республике Сербской. Он известен своей пророссийскостью, а также близостью к президенту РФ Владимиру Путину.

Кроме того, в последние месяцы он активно высказывался о намерениях поднять вопрос выхода Республики Сербской из Боснии и Герцеговины, что стало бы прямым нарушением Дейтонских соглашений и подорвало бы мирный процесс на Балканах.

8 октября экспрезидент Сербии Александар Вучич заявил, что якобы в 1999 году руководители США и Великобритании требовали от Венгрии "начать наземное наступление на сербскую территорию".

16 октября министр внутренних дел Сербии Александар Вулин заявил, что Сербии следует как можно скорее признать, что она " не хочет" быть в ЕС и что ей "там не место". Кроме того, по словам сербского министра, Европейский Союз как альянс "уходит в прошлое", поскольку с утратой политической независимости страны ЕС "стали территориями, а не государствами".

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