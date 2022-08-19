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Docudays UA призывает Госкино отозвать приказ о реорганизации Довженко-Центра

19 августа, 2022 пятница
12:33
Культура Довженко-Центр

Кинофестиваль Docudays UA назвал приказ Госкино о реорганизации Довженко-Центра посягательствам на нацпамять, требует его отозвать

Об этом идет речь на сайте Docudays UA.

"Docudays UA призывает Госкино отозвать Приказ №100 о реорганизации Довженко-Центра. Этот документ фактически означает ликвидацию национального киноархива и увольнение команды знатоков и знаний, которая с 1994 года последовательно занимается сохранением, исследованием и популяризацией украинского кино", - отметили в заявлении.

В кинофестивале отметили, что являются партнерами с Довженко-Центром и с 2011 года совместно популяризируют украинское документальное кино, рассказывают о его истории.

Также в заявлении отметили, что Довженко-Центр – крупнейший и единственный международно признанный киноархив Украины и крупнейшее в мире собрание сочинений украинского кино. В нем хранят более 60 тыс. игровых, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов, более 24 тыс. архивных документов по истории украинского кинематоргафа, более 400 музейных экспонатов.

"Согласно приказу Госкино, фильмофонд (пленки и зацифрованные копии лент) и имущество Довженко-Центра должны быть переданы государственному учреждению "Научный центр кинематографии Украины", основным видом деятельности которого, согласно данным ЕГРПОУ, является "высшее образование" и правопреемница Таким образом, отвечать за уникальное кинематографическое наследие Украины Госкино поручает де-факто "уснувшему" учреждению, которое с момента своего основания во времена Виктора Януковича в 2011 году не занималось никакой деятельностью, не имеет штата, соответствующих компетенций или даже сайта", - добавили в Docudays UA.

Команда кинофестиваля уточнила, что Госкино не обосновало решение о реорганизации ни в преамбуле приказа, ни в публичной коммуникации. Также в приказе речь не идет о том, что будет с музейной коллекцией и бумажным архивом Довженко-Центра, которые неотделимы от его фильмофонда.

"Мы считаем недопустимым такое посягательство на национальную память, культурное наследие и имидж Украины. Призываем Государственное агентство по кино, Кабинет Министров Украины, Президента и Верховную Раду восстановить справедливость в отношении Национального центра Александра Довженко. Требуем, чтобы Госкино отозвало упомянутый приказ". также провело консультации с коллективом Довженко-Центра и общественностью по дальнейшей стратегической деятельности предприятия", - подчеркнули в кинофестивале.

В Docudays UA попросили украинское и международное киносообщество приобщиться к огласке этой ситуации и предложили желающих подписать петицию об отмене реорганизации Довженко-ентра.

  • 17 августа Государственное агентство Украины по кино выдало приказ о реорганизации Довженко-Центра. В учреждении отмечают, что это де-факто означает ликвидацию национального киноархива.
  • 18 августа Минкульт инициировал обсуждение с Кабмином и Госкино о сохранении целостности фильмофонда Национального центра Александра Довженко. Госкино призвало слышать друг друга и рассказало о трех профильных учреждениях, на которые разделят Довженко-Центр
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