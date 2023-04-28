Дочерняя ІТ-компания Vodafone стала резидентом украинского пространства Дия.City
Компания, разрабатывающая новейшие IT-решения для телеком-гиганта Vodafone, IT SmartFlex стала новым резидентом пространства Дия
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
"В Дия.City компания IT SmartFlex планирует использовать дополнительные возможности для создания инновационных продуктов, в том числе на базе искусственного интеллекта и Data Analytic. Такие разработки помогут вывести украинский телеком и его клиентов на уровень мировых технологических гигантов", - отметили в Минцифре.
- Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что необходимо регулировать работу Telegram. Этот вопрос находится на уровне обсуждения.
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