Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

"В Дия.City компания IT SmartFlex планирует использовать дополнительные возможности для создания инновационных продуктов, в том числе на базе искусственного интеллекта и Data Analytic. Такие разработки помогут вывести украинский телеком и его клиентов на уровень мировых технологических гигантов", - отметили в Минцифре.