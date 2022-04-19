Дочери Путина, супруга Лаврова и владельцы Альфа-банка. Канада расширила санкционный список россиян
Канада во вторник, 19 апреля, заявила, что вводит целенаправленные санкции в отношении 14 человек российского режима
Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.
Новые меры накладывают ограничения на 14 близких соратников российского режима, включая российских олигархов и членов их семей. Сюда входят две взрослые дочери президента Путина, а также супруга главы МИД РФ Мария Лаврова.
Также под санкции попали российские олигархи Петр Авен и Михаил Фридман и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
"Данные действия демонстрируют, что Канада не отступит, привлекая президента России Владимира Путина и его соратников к ответственности за их причастность к вторжению российского режима в Украину", - говорится в заявлении министерства.
Ранее в этом месяце Соединенные Штаты, Британия и ЕС объявили о санкциях против дочерей Путина – Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой.
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