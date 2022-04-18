Дочь захваченной россиянами в плен волонтера Тайры выиграла бронзу "Игр непокоренных"

Об этом сообщает сборная Украины на Invictus Games в Facebook.

На соревнованиях в Гааге (Нидерланды) Анна-София Пузанова завоевала бронзовую медаль в категории новичков в свой день рождения.

Анна-София Пузанова вышла на церемонию награждения с табличкой с именем своей матери, Юлии Паевской, чтобы показать, что сейчас на соревнованиях нет участницы украинской сборной, которую держат в плену российские военные.

Принять участие в соревнованиях Анне предложили организаторы и фонд Игр Непокоренных из уважения к Тайре и ее вкладу в сообщество Invictus Games.

Медаль Анны-Софии Пузановой стала для сборной Украины шестой на этих "Играх непокоренных". Ранее украинцы завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды.

17 марта стало известно, что Юлия Паевская попала в плен в Мариуполе.

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