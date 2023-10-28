Дочь Трампа должна свидетельствовать по делу против своих братьев и отца

Об этом сообщает BBC.News.

Генеральная прокуратура Нью-Йорка сообщила, что экс-президент США Дональд Трамп и его трое детей, в частности Иванка Трамп, которая была освобождена как ответчица по делу о бизнес-мошенничестве в начале этого года, дадут показания 6 ноября. Свидетельства они должны дать в течение трех дней, начиная с Дональда Трампа-младшего.

Иванка Трамп пыталась не выступать в суде, утверждая, что она переехала из города во Флориду и вышла из организации Трампа в 2017 году, но судья Энгорон сказал, что она все еще поддерживает связи с бизнесом и недвижимостью Трампа в Нью-Йорке.

В своем решении по показаниям Иванки Трамп судья Энгорон принял сторону прокуроров, утверждающих, что у нее важная информация о деле. Энгорон написал: "Госпожа Трамп явно воспользовалась привилегией вести бизнес в Нью-Йорке". Он также процитировал документы, свидетельствующие о том, что она все еще имеет связи владельцев или менеджеров с некоторыми предприятиями в Нью-Йорке, и до сих пор является владелицей квартир на Манхэттене.

Дело о мошенничестве Трампа

9 августа 2022 года агенты ФБР обыскали имение Дональда Трампа и обнаружили 11 пакетов конфиденциальных документов. Позже министерство юстиции США заявило, что имеет доказательства того, что секретные документы были намеренно скрыты от ФБР, когда правоохранители пытались получить их в июне из имения бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.

Затем Трамп получил повестку в суд: он хранил пустую папку "Секретный вечерний брифинг", которую юристы не передали прокурорам во время обысков в его имении.

В этом году Федеральная прокуратура получила доступ к аудиозаписи, на которой Трамп признается, что имел доступ к секретному документу по Ирану. Вскоре после этого адвокатам бывшего президента сказали, что он признан объектом расследования по делу о секретных документах.

Накануне Федеральное большое жюри предъявило Трампу обвинение по семи эпизодам по делу о несанкционированном хранении около 100 секретных документов. А уже 9 июня министерство юстиции США опубликовало обвинительный акт по Трампу по делу о секретных документах. Ему выдвинули 37 пунктов обвинения. Он может получить до 400 лет тюрьмы.

В июле специальный прокурор США Джек Смит выдвинул против экспрезидента Дональда Трампа дополнительные обвинения в деле хранения секретных документов после завершения каденции в Белом доме.

2 августа Трамп третий раз за четыре месяца получил федеральное обвинение, на этот раз – по делу о попытке отменить результаты выборов президента 2020 года.

Трамп сообщил, что в рамках предъявленных в его адрес обвинений ему может суммарно угрожать 561 год заключения.

15 августа Трампу официально объявили четвертое уголовное обвинение – на этот раз о попытке изменить свое поражение на выборах в штате Джорджия. Впоследствии бывший президент США согласился на залог в размере $200 тыс. и другие условия увольнения после того, как его адвокаты встретились с офисом окружного прокурора округа Фултон.

25 августа Трамп прошел процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы, после чего был отпущен под залог.

31 августа прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс призвала суд признать Трампа мошенником еще до слушаний в суде

26 сентября в суде штата Нью-Йорк судья Артур Энгорон признал экспрезидента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве по делу по иску генпрокурора штата Летиции Джеймс постановил, что господин Трамп завысил стоимость своего имущества, чтобы получить выгодные ссуды.