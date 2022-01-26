Дочь Снежаны Егорова: Мне стыдно и больно, что моя мать поддерживает Путина
Телеведущая Стася Ровинская заявила, что уже больше года не общается со своей мамой
Старшая дочь Снежаны Егоровой - телеведущая телеканала "1+1" Стася Ровинская на своей странице в Facebook написала, что испытывает боль, стыд и желание защитить своих детей после публичного заявления ее матери о поддержке Владимира Путина .
По ее словам, с Егоровой она не общается уже больше года.
"Для этого есть много причин, некоторые касаются только нас и я не хотела бы их выносить, но и в частности через разные мировоззрения, и кардинально противоположную гражданскую позицию", - объясняет Ровинская.
"Честно говоря, очень жалею, что когда-то давно зарегистрировала ее в соцсетях, потому что сейчас мы даже здесь не "дружим" и не держим связь и об ужасных заявлениях от нее, я как и все узнаю либо из новостей, либо посылают знакомые.
Так и сейчас, увидев ее заявление о том, что она поддерживает Путина… чувствую боль, стыд и желание защитить своих детей.
Потому что мне страшно за них, мне страшно, потому что их бабушка, сидя за границей, поддерживает человека, который убивает украинцев и их бабушка не переживает даже за безопасность своих внуков, живущих в Украине, ходят здесь в школу, садик…
Я не могу и не должна отвечать за слова и поступки моей мамы, я сама мама троих детей и стараюсь свою жизнь жить так, чтобы им никогда не было за меня стыдно и они не были заложниками моих эгоистических поступков.
Так же, несмотря на все, что было и есть между мной и моей мамой, мне страшно за моих самых младших братьев и сестренку, которые находятся с ней и сейчас она единственный человек, который о них заботится и они так же сильно все переживают. И своими действиями и страшными заявлениями она ставит под угрозу и их, ни в чем не повинных детей. Я надеюсь на здравый смысл и поддержку друзей", - написала Стася Ровинская.
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