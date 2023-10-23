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Дочь российского пропагандиста Дарью Дугину ликвидировала СБУ, подложив взрывчатку в клетку для кота, - WP

23 октября, 2023 понедельник
16:23
Война с Россией Дария Платонова (Дугина)

Дочь российского пропагандиста Александра Дугина, Дарью, в августе 2022 года ликвидировала СБУ – материалы для взрывчатки подложили в клетку для животных

Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на анонимных силовиков Службы безопасности Украины.

Отмечается, что оперативники СБУ установили скрытый отсек в клетке кота, куда и спрятали компоненты взрывчатки. Клетка не вызывала подозрений у военных на пункте пропуска, поскольку перевозили ее в машине, где находилась мать с 12-летней дочерью.

Через месяц устройство сдетонировало под Москвой во внедорожнике, которым управляла дочь российского пропагандиста Александра Дугина, призывавшего к массовым убийствам украинцев. Журналисты пишут, что именно он являлся целью СБУ, а не его дочь.

Эта операция в августе 2022 года была частью теневой войны, во время которой украинские разведывательные службы также дважды разбомбили Крымский мост.

По словам чиновников, в миссиях принимали участие элитные группы украинских оперативников, обученные и оснащенные в тесном партнерстве с ЦРУ.

"Начиная с 2015 года, ЦРУ потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить советские службы Украины в мощных союзников против Москвы. Агентство обеспечило Украину передовыми системами наблюдения, обучало новобранцев на объектах в Украине, а также в Соединенных Штатах, построило новые штаб-квартиры для отделов украинской военной разведки и обменивалось разведданными в масштабе, который невозможно представить до того, как Россия незаконно аннексировала Крым", - говорится в сообщении.

Также, по словам чиновников, ЦРУ сохраняет присутствие в Киеве. Представители разведки США подчеркнули, что ЦРУ не участвует в целенаправленных операциях по уничтожению, а сосредотачивается на сборе разведданных.

Несмотря на это, журналисты отметили, что некоторые должностные лица не одобряют подобные операции по ликвидации.

"У нас много врагов, которых важнее нейтрализовать. Людей, запускающих ракеты. Людей, совершавших бесчинства в Буче. Убийство дочери провоенного пропагандиста очень цинично", - комментирует высокопоставленный украинский силовик.

"Если разведывательные операции Украины станут еще смелее - например, против россиян в третьих странах - вы можете себе представить, какие это может повлечь за собой разногласия с партнерами и стать серьезным противоречием с более широкими стратегическими целями Украины", - сказал еще один чиновник. По его мнению, среди таких целей – членство в НАТО и Европейском Союзе.

  • Около 22:00 субботы, 20 августа 2022 года, на окраине Москвы взорвался и сгорел автомобиль, принадлежавший главе "Международного евразийского движения", одному из главных идеологов рашизма и вооруженного вторжения в Украину Александру Дугину.
Россия
СБУ
Мир про Украину
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