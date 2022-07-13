Об этом сообщает РБК.

В РСПП отметили, что новый совет создан с целью "координации работы органов РСПП по вопросам импортозамещения, обобщения успешных практик замещения импортного оборудования российским, а также формирование предложения по реализации государственной политики в области импортозамещения". Сопредседателями совета назначены президент РСПП Александр Шохин и Екатерина Тихонова.

С 2020 г. Екатерина Тихонова возглавляет Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем в Московском государственном университете имени Ломоносова. Также она является главой фонда "Иннопрактика".

8 апреля Евросоюз ввел персональные санкции против дочерей Владимира Путина – Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой.

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