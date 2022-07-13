Дочь Путина назначили на новую должность в России, - РосСМИ
Дочь российского диктатора Владимира Путина Екатерину Тихонову назначили сопредседателем координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей по импортозамещению и технологической независимости
Об этом сообщает РБК.
В РСПП отметили, что новый совет создан с целью "координации работы органов РСПП по вопросам импортозамещения, обобщения успешных практик замещения импортного оборудования российским, а также формирование предложения по реализации государственной политики в области импортозамещения". Сопредседателями совета назначены президент РСПП Александр Шохин и Екатерина Тихонова.
С 2020 г. Екатерина Тихонова возглавляет Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем в Московском государственном университете имени Ломоносова. Также она является главой фонда "Иннопрактика".
- 8 апреля Евросоюз ввел персональные санкции против дочерей Владимира Путина – Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой.
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