Дочь принца Гарри и Маркл официально начала претендовать на трон Великобритании

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на People .



Лилибет является восьмой в очереди на трон. Ее брат Арчи - седьмой, а отец Гарри шестой.

Ее матери Меган Маркл в списке нет, потому что она не родилась в королевской семье.

4 июня родился второй ребенок принца Гарри и Меган Маркл - Лилибет (Лили) Диана Маунтбэттен-Виндзор