Дочь принца Гарри и Маркл официально начала претендовать на трон Великобритании
Дочь принца Гарри и Меган Маркл Лилибет внесли в список наследников престола Великобритании
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на People .
Лилибет является восьмой в очереди на трон. Ее брат Арчи - седьмой, а отец Гарри шестой.
Ее матери Меган Маркл в списке нет, потому что она не родилась в королевской семье.
- 4 июня родился второй ребенок принца Гарри и Меган Маркл - Лилибет (Лили) Диана Маунтбэттен-Виндзор
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