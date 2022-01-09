Дочь Назарбаева потеряла из-за протестов в Казахстане $200 млн, - Forbes
Из-за протестов в Казахстане состояние четырех самых богатых людей страны уменьшилось на $3 млрд
Об этом сообщает Forbes .
В частности, дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева и ее муж Тимур Кулибаев, владеющих контрольным пакетом акций Народного банка Казахстана, потеряли $200 млн. Состояние супругов Forbes оценивает в $3,1 млрд.
Стоимость акций двух крупных банков страны — Kaspi Bank и Народного банка Казахстана — упала на 30 и 15 процентов соответственно.
С 4 по 6 января крупнейший акционер Kaspi Bank Вячеслав Ким потерял $1,4 млрд, а его состояние снизилось с $5,7 млрд до $4,2 млрд. На столько же сократилось состояние гендиректора Kaspi Михаила Ломтадзе - с $5,2 млрд до $3,8 млрд.
- Напомним, 9 января спикер Нурсултана Назарбаева заявил, что он сам передал президенту Казахстана Касим-Жомарту Токаеву полномочия главы Совета безопасности страны.
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