Дочь Назарбаева потеряла из-за протестов в Казахстане $200 млн, - Forbes

Об этом сообщает Forbes .

В частности, дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева и ее муж Тимур Кулибаев, владеющих контрольным пакетом акций Народного банка Казахстана, потеряли $200 млн. Состояние супругов Forbes оценивает в $3,1 млрд.

Стоимость акций двух крупных банков страны — Kaspi Bank и Народного банка Казахстана — упала на 30 и 15 процентов соответственно.

С 4 по 6 января крупнейший акционер Kaspi Bank Вячеслав Ким потерял $1,4 млрд, а его состояние снизилось с $5,7 млрд до $4,2 млрд. На столько же сократилось состояние гендиректора Kaspi Михаила Ломтадзе - с $5,2 млрд до $3,8 млрд.