Дочь мэра Сокирян и сестра нардепа-"слуги", которая занимается бизнесом в Киеве, фотографируется рядом с Кремлем и постит унизительные анекдоты о "бандеровцах"

Женщина разместила в Инстаграме фотографию со своим мужем, на которой они стоят рядом с московским Кремлем, а после того, как стала получать в ответ негативные отзывы, разместила пошлый анекдот о "бандеровцах", рассказывает Еспресо.TV .







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Юлия Васильевна Привалова (в девичестве - Козак), следует отметить, является родной сестрой 37-летнего народного депутата от "Слуги народа" Владимира Васильевича Козака , а ее папа - эк-глава Сокирянского райсовета, экс-глава Сокирянского РГА, что на Буковине, и действующий пока мэр города Сокиряны Василий Козак.







Муж Юлии Приваловой - средний сын покойного ныне харьковского мэра Геннадия Кернеса Даниил Привалов. Пара обручилась 2015 года, когда Юлии было 25 лет.



Перед этим она закончила Киевский институт международных отношений (КИМО).







В соцсетях называет себя "философом".



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