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Дочь Кадырова назначили министром культуры Чечни

8 октября, 2021 пятница
18:07
Мир Айшат Кадырова

22-летнюю дочь президента Чечни Рамзана Кадырова Айшат назначили министром культуры российской республики

Об этом заявил глава парламента Чеченской Республики Магомед Даудов, передает ГТРК "Грозный".

Ранее Кадырова была первым заместителем министра.

"Я уверен, что на ответственной должности Айшат добьется значимых результатов в своей деятельности", - заявил Даудов.

В марте 2020-го Кадыров наградил дочь медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой"

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Россия
Чечня
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