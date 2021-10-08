Дочь Кадырова назначили министром культуры Чечни

Об этом заявил глава парламента Чеченской Республики Магомед Даудов, передает ГТРК "Грозный".

Ранее Кадырова была первым заместителем министра.

"Я уверен, что на ответственной должности Айшат добьется значимых результатов в своей деятельности", - заявил Даудов.



В марте 2020-го Кадыров наградил дочь медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой"