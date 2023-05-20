Дочь и зять Лаврова приехали на свадьбу родственников в Грузии. Полиция разгоняет недовольных, - СМИ
Дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова вместе со своим мужем могут находиться в Кахетии (Грузия)
Об этом сообщает местная служба Радио Свобода Эхо Кавказа .
Екатерина Лаврова, по мужу Винокурова, вместе с мужем находится в Кахетии для участия в свадьбе. Женится брат ее мужа, предпринимателя Александра Винокурова. По версии СМИ, свадьбу решили отмечать в комплексе Kvareli Lake Resort. Называется и другой комплекс Akhasheni Wine Resort & Spa. Сообщается, что гостей из России очень много, и они расселились в обе гостиницы.
В Kvareli Lake Resort заявили, что у них сейчас нет гостей из России. Менеджер гостиницы Майя Патарава в разговоре с грузинской службой Радио Свобода подтвердила, что гостиница действительно закрыта на прием новых, но отметила, что просто нет свободных мест.
Канал Mtavari сообщил, что журналист позвонил в гостиницу, представившись курьером цветочного магазина. Репортер сказал, что на имя Екатерины Лавровой заказана доставка букета и просил уточнить, прибыла ли уже гостя на место. Mtavari утверждает, что представитель отеля попросил время для уточнения, после чего подтвердил, что букет можно отправлять.
Рядом с местом собрались люди , недовольные прилетом семьи Лаврова.
По данным Эхо Кавказа , вблизи отеля Kvareli Lake Resort начались задержания участников акции протеста. Mtavari пишет о десятке задержанных. В их числе политики. Канал пишет, что правоохранители задерживают общественных активистов, избивают их и отбирают мобильные телефоны у журналистов.
- Напомним, 11 мая стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года. Между странами также возобновят авиаперевозки. ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты в свою территорию.
- 15 мая Грузия разрешила первой российской авиакомпании совершать рейсы в страну. На следующий день разрешение на регулярные рейсы в Москву получила грузинская авиакомпания Georgian Airways.
- Как известно, члены семьи главного дипломата Москвы, как и он сам, включены в списки санкций западных стран.
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