Об этом сообщает местная служба Радио Свобода Эхо Кавказа .

Екатерина Лаврова, по мужу Винокурова, вместе с мужем находится в Кахетии для участия в свадьбе. Женится брат ее мужа, предпринимателя Александра Винокурова. По версии СМИ, свадьбу решили отмечать в комплексе Kvareli Lake Resort. Называется и другой комплекс Akhasheni Wine Resort & Spa. Сообщается, что гостей из России очень много, и они расселились в обе гостиницы.

В Kvareli Lake Resort заявили, что у них сейчас нет гостей из России. Менеджер гостиницы Майя Патарава в разговоре с грузинской службой Радио Свобода подтвердила, что гостиница действительно закрыта на прием новых, но отметила, что просто нет свободных мест.

Канал Mtavari сообщил, что журналист позвонил в гостиницу, представившись курьером цветочного магазина. Репортер сказал, что на имя Екатерины Лавровой заказана доставка букета и просил уточнить, прибыла ли уже гостя на место. Mtavari утверждает, что представитель отеля попросил время для уточнения, после чего подтвердил, что букет можно отправлять.

Рядом с местом собрались люди , недовольные прилетом семьи Лаврова.

По данным Эхо Кавказа , вблизи отеля Kvareli Lake Resort начались задержания участников акции протеста. Mtavari пишет о десятке задержанных. В их числе политики. Канал пишет, что правоохранители задерживают общественных активистов, избивают их и отбирают мобильные телефоны у журналистов.