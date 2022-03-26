Дочь Дональда Трампа присоединилась к поддержке Украины и передала 1 млн продуктовых наборов
Иванка Трамп выразила восхищение мужественной и героической борьбой украинского народа и сообщила, что отправила гуманитарный груз для жителей Киева, Львова и Сум
Об этом она рассказала в своем Instagram, передает Эспрессо.TV .
"За последние несколько дней мы доставили 1 миллион обедов украинцам в Киеве, Львове и Сумах. Спасибо пасторам, раввинам и водителям грузовиков, которые рискуют своей жизнью, чтобы доставить эту еду нуждающимся", — написала она.
По словам Иванки Трамп, эта помощь назначена украинцам, страдающим из-за вторжения российских войск.
"Народ Украины - вы в наших сердцах, вы в наших молитвах, и ваше мужество перед лицом насилия и невзгод вдохновляет. Пусть благословит вас Бог в вашей героической борьбе за защиту своей страны и своей свободы", - подытожила дочь 45-го президента США.
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