Дочь Дональда Трампа присоединилась к поддержке Украины и передала 1 млн продуктовых наборов

Об этом она рассказала в своем Instagram, передает Эспрессо.TV .

"За последние несколько дней мы доставили 1 миллион обедов украинцам в Киеве, Львове и Сумах. Спасибо пасторам, раввинам и водителям грузовиков, которые рискуют своей жизнью, чтобы доставить эту еду нуждающимся", — написала она.

По словам Иванки Трамп, эта помощь назначена украинцам, страдающим из-за вторжения российских войск.

"Народ Украины - вы в наших сердцах, вы в наших молитвах, и ваше мужество перед лицом насилия и невзгод вдохновляет. Пусть благословит вас Бог в вашей героической борьбе за защиту своей страны и своей свободы", - подытожила дочь 45-го президента США.

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