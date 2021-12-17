Добыча своего газа, водород и тепломодернизация: Шмыгаль рассказал о направлениях работы по повышению энергоэффективности в Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров и Офис президента разработали меры по повышению энергоэффективности
Об этом он заявил на брифинге в офисе президента.
"Энергетическая независимость - вопрос нацбезопасности. Правительством и Офисом президента разработан ряд мер, фактически есть национальныe стратегии повышения нацбезопасности в сфере энергетики", - сказал Шмигаль.
Он добавил, что на этот счет существует целый ряд вопросов.
"Первое - повышение собственной добычи газа. Правительством подписано 11 соглашений о распределении продукции с частными и госкомпаниями. Это позволяет получить инвестиции на сумму свыше $10 млрд. Есть КРИ Нафтогаза по повышению со следующего года на 5% и далее на 10% добычи собственного газа", – заявил премьер.
Шмыгаль подчеркнул, что Украина ведет переговоры с международными партнерами по поставкам газа и производству водорода в стране.
"Первый контракт был подписан и первое производство (водорода, – ред.) начинается. Следующий важный этап – программа энергоэффективности, модернизация жилого фонда. 80 тыс. многоэтажек – есть такая программа. 5 тыс. – в следующем году, далее 10 и так каждый год. Это даст экономить 30-40% энергоресурсов на отопление", - подытожил глава правительства.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине в течение отопительного сезона не будут меняться цены на тепло.
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