Добыча своего газа, водород и тепломодернизация: Шмыгаль рассказал о направлениях работы по повышению энергоэффективности в Украине

Об этом он заявил на брифинге в офисе президента.



"Энергетическая независимость - вопрос нацбезопасности. Правительством и Офисом президента разработан ряд мер, фактически есть национальныe стратегии повышения нацбезопасности в сфере энергетики", - сказал Шмигаль.



Он добавил, что на этот счет существует целый ряд вопросов.



"Первое - повышение собственной добычи газа. Правительством подписано 11 соглашений о распределении продукции с частными и госкомпаниями. Это позволяет получить инвестиции на сумму свыше $10 млрд. Есть КРИ Нафтогаза по повышению со следующего года на 5% и далее на 10% добычи собственного газа", – заявил премьер.



Шмыгаль подчеркнул, что Украина ведет переговоры с международными партнерами по поставкам газа и производству водорода в стране.



"Первый контракт был подписан и первое производство (водорода, – ред.) начинается. Следующий важный этап – программа энергоэффективности, модернизация жилого фонда. 80 тыс. многоэтажек – есть такая программа. 5 тыс. – в следующем году, далее 10 и так каждый год. Это даст экономить 30-40% энергоресурсов на отопление", - подытожил глава правительства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине в течение отопительного сезона не будут меняться цены на тепло.