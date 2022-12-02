Об этом сообщает Reuters.

Несколько анонимных источников из крупных российских производителей нефти заявили, что в начале 2023 года ее добыча может сократиться на треть – с 1,5 до 1 млн баррелей в сутки. Эта оценка может измениться, учитывая динамику рынка, связанную с войной в Украине.

"Это примерно то же, что и объем морских поставок в ЕС за последние недели. Я не думаю, что они (российские производители) смогут перенаправить это в другое место", - отметил представитель российской брокерской компании.

По мнению экспертов, Запад хочет "сжать" финансы России, чтобы снизить ее способность финансировать войну в Украине. Отмечается, что экспорт сырой нефти, газа и нефтепродуктов составляет большую часть остающихся высоких доходов России, поскольку перебои в производстве и сбыте после западных санкций были более чем компенсированы высокими ценами на международных рынках.

В Reuters добавляют, что доходы российского бюджета от нефти и газа выросли более чем на треть за первые 10 месяцев 2022 года.

1 декабря страны Европейского Союза предварительно согласовали соглашение о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Согласно предложению, цена на российскую нефть будет корректироваться каждые две недели, чтобы она удерживалась на уровне на 5% ниже рыночной цены. По состоянию на сегодняшний день Российская нефть марки Urals торговалась на уровне 70,3 доллара за баррель.

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