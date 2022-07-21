Об этом российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин рассказал на канале "Ходорковский", сообщает телеграмм-канал "Можем объяснить".

"Отсроченное эмбарго ЕС на поставку российских энергоносителей (сырой нефти и нефтепродуктов по морю) фактически обрушит нефтяную промышленность страны. Мы подсчитали, что сначала должно "отвалиться" 51% сырой нефти, а в марте 57% нефтепродуктов. То есть половина экспорта исчезнет", - говорится в сообщении. эксперт.

Это драматически повлияет на ветвь, рабочие места и прибыль бюджета России.

"По нашим подсчетам добыча нефти в России в следующем году упадет на 56%. Это означает закрытие и радикальное сокращение работы НПЗ, ликвидация действующих скважин", - добавил Крутихин.

Что касается газа, то с ним "покончит само правительство" - прокачка по Северному потоку - 1 резко сократится или прекратится совсем.

"Решили принести в жертву Газпром и интересы российской экономики для того, чтобы "наказать" Европу", - сетует эксперт.

14 июня компания "Газпром" объявила, что может обеспечить транспортировку по газопроводу "Северный поток-1" лишь 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычных 167 млн кубометров, то есть уменьшает поставки природного газа на 40%. 15 июня российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа "Северным потоком-1" снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40%. Германии назвали "политическим" решение Газпрома сократить газоснабжение.

11 июля Россия приостановила поставки газа в Германию через Северный поток-1 к 21 июля из-за технического обслуживания газопровода

18 июля Газпром объявил форс-мажор по поставке части газа в Европу из-за "чрезвычайных" обстоятельств, которые от него не зависят. Это несмотря на то, что Канада вернула Германии введенную под санкции турбину "Северного потока", которую в России называли главным препятствием в возобновлении работы газопровода.

19 июля в Еврокомиссии предположили , что Россия не возобновит работу Северного потока – 1. Другие источники сообщили , что Россия собирается возобновить экспорт газа по трубопроводу 21 июля, однако возобновление работы будет с меньшей пропускной способностью.

Учитывая газовый шантаж России, ЕС в этом году планирует сократить потребление газа на 15%.

Сегодня, 21 июля, Россия возобновила работу газопровода "Северный поток - 1", но лишь частично. Песков назвал это технологическим, а не политическим решением.

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