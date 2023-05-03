Об этом сообщает НВ со ссылкой на российские СМИ.

С начала года русский концерн ограничил доступ к статистике добычи ресурса.

"Объем добычи "других недропользователей", практически полностью отражающий добычу Газпрома, в первом квартале упал на 18%, до 117 млрд кубометров, в марте — также на 18%, до 39 млрд кубометров. "Газпром-нефть" также существенно сократила добычу - на 18%, до 8,6 млрд кубометров, в первом квартале, а в марте - на 22%, до 2,3 млрд кубометров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что снижение добычи газа напрямую связано с сокращением поставок Газпрома в страны ЕС после полномасштабного вторжения в Украину. Сейчас поставки осуществляются только Турецким потоком и на минимальном уровне – через ГТС Украины.

В то же время Газпром пытается наращивать экспорт в Китай из месторождений в Восточной Сибири, но пока эти объемы не сравнимы с прежними поставками в Европу.