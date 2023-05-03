Добыча газа в РФ обвалилась, - СМИ
В 2023 году газовая добыча в России упала на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 180 млрд кубометров. В первую очередь это касается Газпрома
Об этом сообщает НВ со ссылкой на российские СМИ.
С начала года русский концерн ограничил доступ к статистике добычи ресурса.
"Объем добычи "других недропользователей", практически полностью отражающий добычу Газпрома, в первом квартале упал на 18%, до 117 млрд кубометров, в марте — также на 18%, до 39 млрд кубометров. "Газпром-нефть" также существенно сократила добычу - на 18%, до 8,6 млрд кубометров, в первом квартале, а в марте - на 22%, до 2,3 млрд кубометров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что снижение добычи газа напрямую связано с сокращением поставок Газпрома в страны ЕС после полномасштабного вторжения в Украину. Сейчас поставки осуществляются только Турецким потоком и на минимальном уровне – через ГТС Украины.
В то же время Газпром пытается наращивать экспорт в Китай из месторождений в Восточной Сибири, но пока эти объемы не сравнимы с прежними поставками в Европу.
- Чехия впервые в новейшей истории страны отказалась от поставок российского газа в первом квартале 2023 года.
- Испания в этом году является крупнейшим покупателем российского СПГ в ЕС, ведь поставки газа в страну из Алжира падают из-за дипломатической розни.
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