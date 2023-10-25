"Добрый вечер, мы из Украины": в Крыму оштрафовали двух мужчин, которые слушали украинскую песню
Суд временно оккупированного Крыма оштрафовал двух мужчин за "дискредитацию российской армии": крымчане публично слушали песню "Добрый вечер, мы из Украины"
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его словам, Ленинский районный суд оккупированного Крыма, подконтрольный РФ, оштрафовал двух местных жителей, Ленура Халилова и Дмитрия Камышанцева, на 40 тыс. рублей за, как заявляют оккупанты, публичное прослушивание песни "Добрый вечер, мы из Украины".
Мужчин обвинили в "дискредитации" российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).
"По мнению окупантов, название этой песни является "военно-патриотическим лозунгом", который, цитирую: "используется в материалах, направленных на подрыв доверия, авторитета, имиджа Вооруженных Сил РФ". Таким образом оккупанты пытаются запугать и подавить сопротивление граждан Украины на территории временно оккупированного полуострова", - добавил Лубинец.
- Ранее российский суд оштрафовал "Миссис Крым-2022" Ольгу Валееву на 40 тысяч рублей за исполнение украинской песни "Червона калина". Подругу, с которой она исполняла песню, арестовали на 10 суток.
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