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"Добрый вечер, мы из Украины": Укрпочта сообщила тему следующей марки

21 мая, 2022 суббота
13:40
Культура Укрпочта

Укрпочта выпустит марку "Добрый вечер, мы из Украины", ведь за нее проголосовало больше всего украинцев

Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский в фейсбуке.

"Знаю, что многие этого ждали - всеукраинский опрос "какая марка Укрпочта будет следующей маркой Украины" завершен и мы имеем победителя! Было подано почти 650 000 (647 634 если быть точным) голосов, поэтому голосование стало настоящим народным и победителем стала тема: Добрый Вечер, мы из Украины! - подчеркнул он.

Результаты опроса были такими:

  • "Добрый вечер, мы из Украины" - 229 783 (35%);
  • "Пес Патрон" – 182 236 (28%);
  • "Путин, Москва пылает, Гаага ждет" – 88 035 (14%);
  • "Героям Слава" – 79 476 (12%);
  • "Ой у лузі червона калина" – 68 104 (11%).

"Скажу честно, для меня лично результат неожидан, но украинцы высказали свое мнение. О чем оно свидетельствует? О том, что у украинцев прекрасное чувство юмора и любят свои символы больше, чем они ненавидят врагов. И это круто. Наши люди очень умны. Все понимают, что при любых обстоятельствах, мы выпустим марку, посвященную нашим ВСУ, поэтому голосовали за те темы, которые иначе не попали бы на марку, а с песней (Калуш) мы уже марку пообещали. Так что результаты ы логичны, и позитивны", – заметил гендиректор Укрпочты.

По его словам, почта сразу начинает работу над маркой "Добрый вечер, мы из Украины". На следующей неделе украинцам расскажут о процессе, в частности, конкурсе на лучший дизайн и голосовании за него.

"Учитывая количество голосов и поклонников Патрона, все же подумаем когда и как выпустить марку с ним", - отметил Игорь Смилянский.

  • 12 апреля Укрпочта представила марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".
  • Укрпочта за пять дней продала полмиллиона марок с российским военным кораблем и ввела ограничения на количество этих марок для продажи в одни руки.
  • 25 апреля Укрпочта вслед за маркой о российском военном корабле анонсировала выпуск марки с крупнейшим в мире самолетом "Мрия".
  • 14 мая украинцам было предложено выбрать новую марку от Укрпочты.
  • Укрпочта создаст марку, посвященную Kalush Orchestra.
  • С 23 мая Укрпочта введет в обращение новые почтовые марки с "русским военным кораблем".

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