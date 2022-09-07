На брифинге в Медиацентре член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что в ближайшие дни Рада рассмотрит обязательный военный учет только для женщин-медиков.

"Верховная Рада рассмотрит проект закона, который предложил и поддержал профильный Комитет о постановке на военный учет. В документе предлагается вариант обязательного учета для женщин-медиков. Что касается других ВУС, они будут носить исключительно добровольный характер", - сказал Вениславский.

Нардеп заверил, что никаких негативных последствий с 1 октября не стоит ожидать.

Об этом написала в фейсбуке заместитель министра обороны Украины Анна Маляр .

"Понимая, что законотворческий процесс длительный, параллельно Минобороны, в пределах полномочий, подготовило приказ, которым в очередной раз отсрочило сроки взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет еще на год - до 1 октября 2023 года. Соответствующий приказ вчера, 6 сентября, подписал министр обороны Алексей Резников", – пишет Маляр.

Следовательно, запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября нет.

"В настоящее время в парламенте на уровне профильного комитета Верховной Рады дорабатывается проект Закона "О внесении изменений в статью 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе"".

Свои предложения, среди прочего предполагающие, что взятие на военный учет женщин носит исключительно добровольный характер, Министерство обороны Украины ранее направило в Комитет", - разъясняет заместитель министра.

До 1 октября 2023 года парламент сможет на законодательном уровне установить, что военный учет женщин соответствующих профессий является добровольным.

"Работа в комитете Верховной Рады активно продолжается. Поэтому никакой паники и зрады - никаких ограничений для женщин не существует. После принятия соответствующих изменений в законодательство относительно добровольного взятия на военный учет женщин, необходимости снова и снова откладывать сроки приказами Минобороны больше не будет", – добавляет Маляр.

Кроме того, замминистра подчеркнула, что в Генштабе уже есть опыт развертывания всех воинских частей ВСУ, поэтому сейчас нет острой необходимости увеличивать количество женщин на военном учете.

По общему правилу на период действия правового режима военного положения мужчинам - гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщинам-военнообязанным ограничен выезд за пределы Украины, кроме военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Ранее сообщалось, что Государственная пограничная служба Украины указала перечень мужчин от 18 до 60 лет, которые могут покинуть пределы страны во время действия ограничений военного положения.

Если мужчина не платит алименты, то уехать за пределы Украины не получится, поскольку нужно доказать, что дети находятся на его иждивении.

Водители-мужчины призывного возраста имеют право пересекать границу, но для этого нужно получить цифровой инструмент для проезда.

Выезд военнообязанным украинцам из Украины под залог был отложен, хотя планировали на 1 сентября.

4 сентября юрист Министерства обороны Украины Владимир Смилко рассказал, что в случае законодательных изменений с 1 октября женщины 14 специальностей должны стать на военный учет. Однако до конца 2022 года за неисполнение приказа штрафы не предусмотрены.

Заместитель министра обороны Маляр заявила, что постановка женщин на военный учет будет добровольной и только после принятия закона.

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