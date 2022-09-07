English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество Добровольный военный учет женщин был отложен. Подробности
Обновлено

Добровольный военный учет женщин был отложен. Подробности

7 сентября, 2022 среда
15:13
Общество

В Украине отсрочили добровольный военный учет женщин до 1 октября 2023 года

На брифинге в Медиацентре член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что в ближайшие дни Рада рассмотрит обязательный военный учет только для женщин-медиков.

"Верховная Рада рассмотрит проект закона, который предложил и поддержал профильный Комитет о постановке на военный учет. В документе предлагается вариант обязательного учета для женщин-медиков. Что касается других ВУС, они будут носить исключительно добровольный характер", - сказал Вениславский.

Нардеп заверил, что никаких негативных последствий с 1 октября не стоит ожидать.

Об этом написала в фейсбуке заместитель министра обороны Украины Анна Маляр .

"Понимая, что законотворческий процесс длительный, параллельно Минобороны, в пределах полномочий, подготовило приказ, которым в очередной раз отсрочило сроки взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет еще на год - до 1 октября 2023 года. Соответствующий приказ вчера, 6 сентября, подписал министр обороны Алексей Резников", – пишет Маляр.

Следовательно, запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября нет.

"В настоящее время в парламенте на уровне профильного комитета Верховной Рады дорабатывается проект Закона "О внесении изменений в статью 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе"".

Свои предложения, среди прочего предполагающие, что взятие на военный учет женщин носит исключительно добровольный характер, Министерство обороны Украины ранее направило в Комитет", - разъясняет заместитель министра.

До 1 октября 2023 года парламент сможет на законодательном уровне установить, что военный учет женщин соответствующих профессий является добровольным.

"Работа в комитете Верховной Рады активно продолжается. Поэтому никакой паники и зрады - никаких ограничений для женщин не существует. После принятия соответствующих изменений в законодательство относительно добровольного взятия на военный учет женщин, необходимости снова и снова откладывать сроки приказами Минобороны больше не будет", – добавляет Маляр.

Кроме того, замминистра подчеркнула, что в Генштабе уже есть опыт развертывания всех воинских частей ВСУ, поэтому сейчас нет острой необходимости увеличивать количество женщин на военном учете.

  • По общему правилу на период действия правового режима военного положения мужчинам - гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщинам-военнообязанным ограничен выезд за пределы Украины, кроме военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
  • Ранее сообщалось, что Государственная пограничная служба Украины указала перечень мужчин от 18 до 60 лет, которые могут покинуть пределы страны во время действия ограничений военного положения.
  • Если мужчина не платит алименты, то уехать за пределы Украины не получится, поскольку нужно доказать, что дети находятся на его иждивении.
  • Водители-мужчины призывного возраста имеют право пересекать границу, но для этого нужно получить цифровой инструмент для проезда.
  • Выезд военнообязанным украинцам из Украины под залог был отложен, хотя планировали на 1 сентября.
  • 4 сентября юрист Министерства обороны Украины Владимир Смилко рассказал, что в случае законодательных изменений с 1 октября женщины 14 специальностей должны стать на военный учет. Однако до конца 2022 года за неисполнение приказа штрафы не предусмотрены.
  • Заместитель министра обороны Маляр заявила, что постановка женщин на военный учет будет добровольной и только после принятия закона.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
военные силы Украины
война с Россией
Анна Маляр
Военные новости
Читайте также:
6 сентября, 2022 вторник
"РФ должна защищать и развивать идеалы "русского мира": Путин утвердил новую внешнеполитическую доктрину
путін путлер
5 сентября, 2022 понедельник
Последние заявления Путина означают, что в РФ не исключают переход к общей мобилизации, - политолог Шлинчак
Енді Руїс (праворуч) та Луїс Ортіс
5 сентября, 2022 понедельник
В бою с тремя нокдаунами определился претендент на титул WBC в тяжелом весе
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.62
    Покупка 39.62
    Продажа 40.42
  • EUR
    Покупка 39.15
    Продажа 40.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
7 сентября
15:17
Эксклюзив
Мобилизация не поможет России. У Путина нечем усилить армию, - генерал-майор СБУ Ягун
15:17
Обновлено
Оккупанты обстреляли Славянск: ударили по школам и жилым домам, под завалами могут быть люди
15:04
Иностранные справки об обучении школьников за границей будут действительны в Украине - МОН
15:04
Украина нанесла по оккупантам более 2,4 тыс. групповых авиаударов за время полномасштабного вторжения РФ
15:02
"Росгвардия занимается безопасностью": Путин признал присутствие российских войск на ЗАЭС
14:57
Украинский благотворительный NFT-проект объявил конкурс работ о полномасштабном вторжении России в Украину
14:33
Эксклюзив
Донецк ближе Херсона. Контрнаступление ВСУ может стать сюрпризом для россиян, - генерал-майор СБУ Ягун
14:31
"Нельзя делать паузы": Литва отправила Украине 105-миллиметровые гаубицы
14:18
В течение дня возможны звуки взрывов: в Киевской области проводят обучение саперов
14:14
Эксклюзив
Трегубов
Вариант перемещения войны в Крым более вероятен, чем продвижение ВСУ на Донбассе, - офицер ВСУ Трегубов
14:12
На фото Владимир Зеленский
"Гордимся и благодарим": Зеленский поздравил украинских разведчиков с профессиональным праздником
14:04
Еврокомиссия предложила выделить 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине
14:01
Эксклюзив
Основной логистический маршрут: ВСУ стараются взять под огневой контроль дорогу Волчанск – Великий Бурлук – Купянск – Изюм, – военный эксперт Коваленко
14:00
Обновлено
В Борисполе произошел пожар в районе вокзала, мэр отметил отсутствие диверсии или обстрела
13:42
"Это возможно только при полном возвращении ЗАЭС под контроль Украины": Минэнерго о выполнении рекомендаций МАГАТЭ
13:31
В Мариуполе не менее 20% горожан живут в разрушенных россиянами домах, – Андрющенко
13:30
Украина - Словения: где и когда смотреть четвертьфинал ЧМ по волейболу
13:30
Зеленский издал указ о Дне военной разведки Украины
13:28
хакер
Власть Японии подозревает российскую группу хакеров Killnet в DDoS-атаке на правительственные сайты страны
13:19
Роджер Вотерс
Зеленская ответила Уотерсу из Pink Floyd по поводу "гражданской войны" на Востоке Украины и "мира" с Россией
13:15
Эксклюзив
Россияне бегут не из-за страха, а из-за профессиональной работы ВСУ, - офицер движения Сопротивления "Свободная Украина" Воля
13:12
Томас Тухель
"Челси" уволил Тухеля с должности главного тренера
13:07
АРМА
В АРМА передали миллионные активы подконтрольной РФ энергокомпании, которой в Украине руководили ставленники ОПЗЖ
12:52
Страны Балтии договорились существенно ограничить въезд россиян с шенгенскими визами – глава МИД Латвии
12:46
В Украине ликвидировали двух российских заместителей комбата, командира роты и майора, - офицер ВСУ Штефан
12:37
Жестко и без героизма. Netflix экранизирует антивоенный роман Ремарка "На Западном фронте без перемен". Трейлер
12:30
Инфографика
Курс валют на 7 сентября: сколько стоят доллар и евро на черном рынке
12:24
Из-за наступления Украины РФ столкнулась с дилеммой: разворачивать резервы на Донбассе или защищаться на Юге, - разведка Британии
12:07
Эксклюзив
НАБУ может функционировать без директора, но руководитель – это защита от влияний, – председатель совета общественного контроля Бюро Савчук
12:03
Украинцы собрали 64 млн грн на 40 дронов Warmate для ВСУ: половина беспилотников уже на фронте
12:02
Рустем Умеров
Рада назначила нового главу Фонда госимущества, - нардеп Железняк
11:59
"Лейпциг" уволил тренера из-за унизительного поражения от "Шахтера"
11:40
В Запорожье россияне за сутки разрушили 51 гражданский объект
11:39
Russia Today
Готовились к информационной войне: в Бельгии представили отчет о влиянии пропаганды Russia Today в Европе и за ее пределами
11:38
Эксклюзив
Карта боевых действий в Украине: обзор событий 1–6 сентября
11:37
Подоляк
В Офисе президента отреагировали на угрозы Путина сорвать зерновое соглашение
11:17
Украина и Польша подписали меморандум о строительстве маслопровода до порта Гданьска
11:14
Алексей Данилов
Данилов оценил риск вступления Беларуси в войну и повторного наступления РФ на Киев
10:55
"Есть газопровод "Ямал": страны Балтии призвали Германию не поддаваться на шантаж РФ в энергетике
10:41
Эксклюзив
Тепло в Ахтырке будет, несмотря на почти разрушенную россиянами ТЭЦ, – замглавы Сумской ОВА
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV