Добровольный военный учет женщин был отложен. Подробности
В Украине отсрочили добровольный военный учет женщин до 1 октября 2023 года
На брифинге в Медиацентре член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что в ближайшие дни Рада рассмотрит обязательный военный учет только для женщин-медиков.
"Верховная Рада рассмотрит проект закона, который предложил и поддержал профильный Комитет о постановке на военный учет. В документе предлагается вариант обязательного учета для женщин-медиков. Что касается других ВУС, они будут носить исключительно добровольный характер", - сказал Вениславский.
Нардеп заверил, что никаких негативных последствий с 1 октября не стоит ожидать.
Об этом написала в фейсбуке заместитель министра обороны Украины Анна Маляр .
"Понимая, что законотворческий процесс длительный, параллельно Минобороны, в пределах полномочий, подготовило приказ, которым в очередной раз отсрочило сроки взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет еще на год - до 1 октября 2023 года. Соответствующий приказ вчера, 6 сентября, подписал министр обороны Алексей Резников", – пишет Маляр.
Следовательно, запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября нет.
"В настоящее время в парламенте на уровне профильного комитета Верховной Рады дорабатывается проект Закона "О внесении изменений в статью 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе"".
Свои предложения, среди прочего предполагающие, что взятие на военный учет женщин носит исключительно добровольный характер, Министерство обороны Украины ранее направило в Комитет", - разъясняет заместитель министра.
До 1 октября 2023 года парламент сможет на законодательном уровне установить, что военный учет женщин соответствующих профессий является добровольным.
"Работа в комитете Верховной Рады активно продолжается. Поэтому никакой паники и зрады - никаких ограничений для женщин не существует. После принятия соответствующих изменений в законодательство относительно добровольного взятия на военный учет женщин, необходимости снова и снова откладывать сроки приказами Минобороны больше не будет", – добавляет Маляр.
Кроме того, замминистра подчеркнула, что в Генштабе уже есть опыт развертывания всех воинских частей ВСУ, поэтому сейчас нет острой необходимости увеличивать количество женщин на военном учете.
- По общему правилу на период действия правового режима военного положения мужчинам - гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщинам-военнообязанным ограничен выезд за пределы Украины, кроме военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
- Ранее сообщалось, что Государственная пограничная служба Украины указала перечень мужчин от 18 до 60 лет, которые могут покинуть пределы страны во время действия ограничений военного положения.
- Если мужчина не платит алименты, то уехать за пределы Украины не получится, поскольку нужно доказать, что дети находятся на его иждивении.
- Водители-мужчины призывного возраста имеют право пересекать границу, но для этого нужно получить цифровой инструмент для проезда.
- Выезд военнообязанным украинцам из Украины под залог был отложен, хотя планировали на 1 сентября.
- 4 сентября юрист Министерства обороны Украины Владимир Смилко рассказал, что в случае законодательных изменений с 1 октября женщины 14 специальностей должны стать на военный учет. Однако до конца 2022 года за неисполнение приказа штрафы не предусмотрены.
- Заместитель министра обороны Маляр заявила, что постановка женщин на военный учет будет добровольной и только после принятия закона.
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