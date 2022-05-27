Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора.

Подозреваемый, после полномасштабного вторжения на временно оккупированной Луганщине, по собственному желанию занял должность "генпрокурора" в "прокуратуре ЛНР". Злоумышленник проводит совещания, награждает работников незаконного учреждения и активно поддерживает войну РФ в Украине.

За такую деятельность руководителю сообщили о подозрении в коллаборационизме (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Прокуратура проводит расследование по факту отмывания незаконно полученного имущества работниками частного банковского учреждения. Бенефициарными владельцами этого банка являются предприниматели РФ. Сообщнику сообщили о подозрении.

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