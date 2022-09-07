Добровольно стали "высокопоставленными чиновниками" на временно оккупированных территориях: разоблачены 6 коллаборантов
Шести изменникам из Харьковщины и Запорожья объявили подозрения в коллаборационной деятельности
Об этом сообщает СБУ.
По информации СБУ, шесть человек согласились на добровольное сотрудничество с оккупантами. Сейчас они занимают "должности" в органах местных властей и силовых структурах на временно оккупированных территориях.
Подозрение получил коллаборант из Харьковщины, который добровольно "возглавил" так называемую "военно-гражданскую администрацию Волчанского района". На этой должности он популяризирует политическую партию "Единая Россия" и оправдывает вооруженную агрессию РФ.
Также сообщили о подозрениях пяти предателям из Запорожской области.
Так, подозрение объявили соратнице Владимира Рогова, лидера местного Антимайдана и руководителя так называемого движения "русская весна", недавно вернувшейся в Мелитополь. Она с 2014 года активно выступает за создание так называемой "ЗНР" – "Запорожской народной республики". За это в 2016 году она получала подозрение от СБУ, из-за чего до 2022 года скрывалась на территории РФ. Теперь она является "главой Кирилловской ОТО".
Также подозрение объявлено Станиславу Селиванову – основателю "партии политики Путина" на территории Украины. Он активно сотрудничал с врагом с 2014 года: лично участвовал в аннексии Крыма и занимал должность члена совета ЛНР. Позже стал "заместителем мэра Бердянска по социальной сфере".
Еще один коллаборант - бывший полицейский, уволенный в 2015 году после неявки на переаттестацию. В настоящее время он возглавляет "Днепрорудненский райотдел милиции" и помогает оккупантам задерживать и терроризировать проукраински настроенных жителей.
Другим приспешником, которому объявили подозрение, стал так называемый глава "Великобелозерского райотдела милиции". Ранее он был приговорен к 6 годам тюрьмы за подделку документов и угон авто.
Шестым коллаборантом оказался бывший работник районных электросетей пгт Андреевка, которого уволили за кражи. В настоящее время он является главой Андреевской ОТО Бердянского района.
В настоящее время всем шести предателям объявлено подозрение по ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.
- Ранее СБУ ликвидировало ботофермы , насчитывавшие почти 7 тыс. аккаунтов.
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