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Добровольно сотрудничал с ФСБ: эксминистр образования Дмитрий Табачник подозревается в госизмене

23 ноября, 2022 среда
00:41
Общество Офис генпрокурора

Министру образования Украины времен Виктора Януковича Дмитрию Табачнику 22 ноября объявлено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения

Об этом говорится в тексте подозрения, опубликованном на сайте Офиса генпрокурора Украины.

О подозрении в государственной измене объявил следователь УСБУ в Винницкой области.

По материалам следствия, Дмитрий Табачник не позднее 1 мая 2022 согласился на сотрудничество с представителями федеральной службы безопасности Российской Федерации и решил помогать им в проведении подрывной деятельности против Украины.

В частности, отмечают следователи, Табачник организовывал и координировал деятельность так называемых руководителей российских оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей Владимира Сальдо и Евгения Балицкого в сфере здравоохранения, образования и подготовки к проведению референдумов.

1 мая 2022 года Табачник помогал Сальдо и Балыцкому связаться с заместителем министра здравоохранения РФ Андреем Плутницким "для организации и отладки представителями оккупационных властей процессов в сфере здравоохранения на временно оккупированных территориях указанных областей".

Как утверждают следователи, 18 июня 2022 года Табачник, выполняя указание высшего руководства России, переписывался с Владимиром Сальдо, чтобы организовать встречу с "министром МЧС" временно оккупированного Крыма и решить вопросы, "связанные с созданием (восстановлением) службы по чрезвычайным ситуациям", подписанием договора о сотрудничестве с "управлением внутренних дел Херсонской области" и созданием службы "112".

25 и 26 июля Табачник собирал у Сальдо и Балицкого сведения о количестве объектов инфраструктуры, учебных заведений, медицинских учреждений, людей, избирательных участков. Эти данные представил в докладной записке на имя заместителя главы правительства РФ о необходимости вооруженной охраны для этих объектов.

16 августа Табачник писал в телеграмме абоненту по имени "Олег Владимирович Козлов" (считается сотрудником 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ РФ) и сообщил, что "руководитель Запорожской ВГА" Балицкий некомпетентен в создании сети аптек на оккупированной территории, ценообразовании на фармацевтической продукции, а также отметил о ненадлежащем хранении вакцин и инсулинов.

Дмитрий Табачник подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК Украины – государственная измена, т.е. военного положения. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное заключение.

  • Табачник был министром образования при президенте Викторе Януковиче. В 2014 году он покинул Украину.
  • В июле 2015 года СБУ объявила Табачника в розыск. А в ноябре 2015-го были арестованы имение и земля матери Табачника в рамках уголовного расследования о растрате на сумму 35 млн грн.

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война с Россией
государственная измена
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