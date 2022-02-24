"Факт того, что российские боевики добровольно сдаются в плен в первые часы военных действий, о многом говорит. На фоне тех митингов, которые есть в России, они понимают, что никакой поддержки не будет ни дома, ни тем более в Украине", – сказал эксперт в программе "Итоги", передает " Эспрессо.Запад ".



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Также Андрейков отметил другие факторы, влияющие на изнурение России: "Ресурсность армии РФ является исчерпывающей. Кроме того, работает экономический фактор. Те акции, валящиеся фонды будут непосредственно отражаться на мощности РФ".



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Также Андрейкив подчеркнул: "Когда речь идет о 15 объектах атомных реакторов в Украине, которые могут быть подвергнуты сознательной военной агрессии со стороны государства, обладающего атомным ядерным потенциалом, то это риск, который не исчезает от "глубокой обеспокоенности". Запад должен это понять”.

Напомним, под Черниговом в плен украинцам сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады РФ.

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