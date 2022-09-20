Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, мужчина проводил обыски по месту жительства бывших коллег. Там он искал и изымал табельное огнестрельное оружие. Также он призывал своих бывших коллег сотрудничать с представителями РФ, аргументируя это тем, что захватчики "не обижают" и выплачивают заработную плату.

Пока ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (госизмена).

Ранее подозрение было объявлено женщине, которая в Олешках насчитывала жителям населенного пункта выплаты в рублях.