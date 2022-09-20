Добровольно работал на оккупантов: экс-полицейскому из Купянска объявили подозрение в госизмене
Бывший полицейский Купянска добровольно перешел на сторону россиян и стал работать в псевдоохранном органе власти
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
По данным следствия, мужчина проводил обыски по месту жительства бывших коллег. Там он искал и изымал табельное огнестрельное оружие. Также он призывал своих бывших коллег сотрудничать с представителями РФ, аргументируя это тем, что захватчики "не обижают" и выплачивают заработную плату.
Пока ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (госизмена).
- Ранее подозрение было объявлено женщине, которая в Олешках насчитывала жителям населенного пункта выплаты в рублях.
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