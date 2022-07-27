Добровольно предоставил транспорт оккупантам: в Харьковской области объявили подозрение начальнику цеха местного предприятия
В Харьковской области в пособничестве России подозревают начальника цеха местного предприятия, предоставившего захватчикам транспорт
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
В марте, во время оккупации Русской Лозовой Харьковской области, начальник цеха местного предприятия попросил коллегу привести в надлежащее состояние транспорт компании для передачи его россиянам. Подозреваемый достоверно знал, что владельцы и руководство предприятия выехали из населенного пункта и не контролируют обстановку денег. Затем он добровольно передал оккупантам транспорт для грузовых и пассажирских перевозок.
Мужчине сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.
- 18 июля в Харьковской области объявили подозрение в госизмене начальнику электрических сетей в оккупированном Купянске, который сотрудничал с россиянами и возобновлял электроснабжение для их нужд.
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