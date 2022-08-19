Добровольно перешли на сторону РФ: двум чиновницам Херсона сообщили о подозрении в госизмене
Двое сотрудниц уголовно-исполнительной службы Херсонской области сдавали российским оккупантам данные должностных лиц, не согласившихся перейти на сторону РФ и выехавших на подконтрольную Украине территорию
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, чиновник одной из исправительных колоний области добровольно перешла на сторону россиян и заняла должность начальника отдела кадров в незаконно созданном оккупантами правоохранительном органе - "управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области".
Позже с ней начала сотрудничать ее бывшая коллега - заместитель начальника одного из отделов Департамента по исполнению уголовных наказаний города Одесса.
Подозреваемая неоднократно выражала благосклонное отношение к оккупационным властям и передавала псевдочиновнику личные данные работников учреждений исполнения наказаний Херсонской области, отказавшихся перейти на сторону захватчиков и выехавших на подконтрольную Украине территорию.
При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры двум должностным лицам сообщено о подозрении в государственной измене и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).
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