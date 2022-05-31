Добровольно перешел на сторону оккупантов: депутату Запорожского облсовета от "Оппоблока" объявлено подозрение в коллаборационизме
СБУ объявила подозрение коллаборанту РФ, которого оккупанты назначили "председателем военно-гражданской администрации г. Днепрорудное". Им оказался депутат Запорожского облсовета от "Оппоблока"
Об этом сообщают на телеграмм-канале Запорожской ОВА.
Он добровольно перешел на сторону врага и начал сотрудничать с оккупационными властями.
"О своем назначении он с гордостью заявил в видеообращении, в котором призвал жителей и предпринимателей города всячески содействовать оккупантам. Кроме того, задокументировано, что при непосредственном указании российских военных псевдоголова назначал на ответственные должности в оккупационные администрации сторонников "русского мира", – говорится в сообщения.
В сообщении отмечают, что сознательно содействовал оккупантам в управлении захваченными объектами жилищно-коммунального хозяйства, бытового, торгового обслуживания, транспорта и связи, находящимися в коммунальной собственности местного совета Днепрорудного.
Предателю грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- Напомним, назначенный российскими оккупантами заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов рассказал , что "референдум" о присоединении к РФ состоится уже в 2023 году.
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