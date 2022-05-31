Добровольно перешел на сторону оккупантов: депутату Запорожского облсовета от "Оппоблока" объявлено подозрение в коллаборационизме

Об этом сообщают на телеграмм-канале Запорожской ОВА.

Он добровольно перешел на сторону врага и начал сотрудничать с оккупационными властями.

"О своем назначении он с гордостью заявил в видеообращении, в котором призвал жителей и предпринимателей города всячески содействовать оккупантам. Кроме того, задокументировано, что при непосредственном указании российских военных псевдоголова назначал на ответственные должности в оккупационные администрации сторонников "русского мира", – говорится в сообщения.

В сообщении отмечают, что сознательно содействовал оккупантам в управлении захваченными объектами жилищно-коммунального хозяйства, бытового, торгового обслуживания, транспорта и связи, находящимися в коммунальной собственности местного совета Днепрорудного.

Предателю грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, назначенный российскими оккупантами заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов рассказал , что "референдум" о присоединении к РФ состоится уже в 2023 году.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb