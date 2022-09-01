Добровольно отдали свое оружие оккупантам: двое полицейских из Николаевской области обвинены в коллаборационизме
Во время временной оккупации в Николаевской области двое полицейских отдали табельное оружие и боеприпасы оккупантам. Правоохранители одному сообщили о подозрении, а другого - разыскивают
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
Прокуратура направила в суд дело бывшего полицейского отделения №2 Баштанского райотдела полиции ГУ НПУ в Николаевской области, обвиняемого в коллаборационизме.
Следователи установили, что в марте во время оккупации города Снигиревка Николаевской области злоумышленник передал табельное оружие и боеприпасы российским захватчикам.
"Правоохранитель вместо того, чтобы защищать город от захватчиков, добровольно согласился сотрудничать с врагом. Он передал военным формированиям РФ табельное оружие и боеприпасы - 9 пистолетов "ПМ" и 18 магазинов к ним со снаряженными патронами", - говорится в сообщении.
Известно, что он скрывается на временно оккупированной территории.
Кроме того, его коллега тоже добровольно отдал рашистам служебный пистолет ПМ с 2 магазинами к нему со снаряженными патронами. Злоумышленнику сообщено о подозрении.
Подозреваемым грозит лишение свободы до 5 лет.
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