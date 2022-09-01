Об этом информирует Офис генерального прокурора .

Прокуратура направила в суд дело бывшего полицейского отделения №2 Баштанского райотдела полиции ГУ НПУ в Николаевской области, обвиняемого в коллаборационизме.

Следователи установили, что в марте во время оккупации города Снигиревка Николаевской области злоумышленник передал табельное оружие и боеприпасы российским захватчикам.

"Правоохранитель вместо того, чтобы защищать город от захватчиков, добровольно согласился сотрудничать с врагом. Он передал военным формированиям РФ табельное оружие и боеприпасы - 9 пистолетов "ПМ" и 18 магазинов к ним со снаряженными патронами", - говорится в сообщении.

Известно, что он скрывается на временно оккупированной территории.

Кроме того, его коллега тоже добровольно отдал рашистам служебный пистолет ПМ с 2 магазинами к нему со снаряженными патронами. Злоумышленнику сообщено о подозрении.

Подозреваемым грозит лишение свободы до 5 лет.

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