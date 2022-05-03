English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество Добровольно общался с военными РФ на оккупированной территории: нардепа Ковалева исключили из фракции "Слуги Народа"

Добровольно общался с военными РФ на оккупированной территории: нардепа Ковалева исключили из фракции "Слуги Народа"

3 мая, 2022 вторник
16:41
Общество

Народный депутат Алексей Ковалев исключен из состава депутатской фракции политической партии "Слуга Народа"

Об этом сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук в telegram.

Информацию об исключении Ковалева из фракции также подтвердил депутат Алексей Гончаренко.

"Слуга Народа" исключила из состава фракции народного депутата Ковалева. Того самого, который остался на оккупированной Херсонщине, потому что, по его словам, "у него там бизнес". Совершенно правильное решение, единственно возможное", - написал он.

28 апреля партия и фракция "Слуга Народа" обнародовали заявление Алексея Ковалева. В нем говорилось, что нардеп добровольно находится на временно оккупированных территориях и общается с российскими военнослужащими. Также сообщили, что депутат не посещал пленарные заседания Верховной Рады Украины.

"Алексей Ковалев, народный депутат Украины, избранный в избирательном округе 186 (Херсонская область), в данный момент находится на временно захваченной территории. Судя по его интервью медиа – находится вполне добровольно. Он общается с российскими военными, которые не предпринимают по отношению к нему никаких действий. Он не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии и оккупации", - говорится в заявлении.

В заявлении назвали его поведение несовместимым со званием народного депутата Украины.

"Именно поэтому Политическая партия "Слуга Народа" и фракция партии "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины приняли совместное решение о приостановлении членства Алексея Ковалева во фракции и обратились к Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, главе Службы Безопасности Украины Ивану Баканову с призывом возбудить соответствующее уголовное дело, в рамках которого тщательно и всесторонне расследовать все факты и обстоятельства пребывания Ковалева на временно захваченной территории и его общение с оккупационными войсками", - сообщили в заявлении.

Алексей Ковалев прокомментировал решение "Слуги Народа" в интервью detector.media. Он выразил несогласие с решением приостановить его членство в парламентской фракции и не исключил, что может обратиться к правоохранителям.

"В этом заявлении не дали каких-либо доказательств, что я сотрудничал, сотрудничаю или, возможно, буду сотрудничать с оккупационными властями. То есть это – абсолютно голословное заявление, которое не подкрепляется никакими фактами", – сказал Ковалев.

  • В декабре 2021 года народный депутат Алексей Ковалев купил "4 канал" у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Новости
Верховная Рада
Читайте также:
1 мая, 2022 воскресенье
В одном из городов Украины рашисты убили мать, примотали к ней ее живого ребенка, а посредине заложили мину, - журналист Виктор Шлинчак
Придністров'я
2 мая, 2022 понедельник
Если Россия спровоцирует войну со стороны Приднестровья, это будет свидетельством того, что РФ идет на опережение, - директор ЦИАКР
Путін
1 мая, 2022 воскресенье
Ядерный шантаж Путина не сработал. США готовы нанести удар по бункеру Путина, - Пионтковский
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.16
    Покупка 31.16
    Продажа 32.02
  • EUR
    Покупка 32.73
    Продажа 33.7
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
3 мая
17:42
"Отблагодарить всех, кто помогает украинцам": правительство Латвии предлагает ввести льготы для людей, приютивших беженцев
17:39
Посольство Кипра возвращается к работе в Киеве
17:30
В Запорожье прибыли эвакуированные из Азовстали люди
17:19
Макрон Путин
Путин два часа разговаривал с Макроном и заявил, что РФ открыта для диалога с Украиной
17:09
Казахстан не планирует отправлять войска в Украину в рамках ОДКБ
16:59
Ценой собственной жизни: 70-летняя жительница Киевщины помогла ВСУ уничтожить более 100 единиц тяжелой техники врага
16:53
Россия 4 мая может объявить дефолт, - Bloomberg
16:52
Израиль после антисемитских заявлений Лаврова увеличит помощь Украине, - СМИ
16:28
VR Group
Финская VR Group разрывает контракты на железнодорожные перевозки с российской стороной
16:22
Кристина Квин
США всегда поддерживали плюрализм независимых голосов, - Квин об отключениях из Т2 Эспрессо, Пятого и Прямого каналов
15:53
Изъятие телефонов и задержание на 30 дней: террористы "ЛНР" запретили людям в оккупации общаться с жителями свободных территорий
15:45
Эксклюзив
За прошедшие сутки на Харьковщине, Черниговщине, Сумщине и Киевщине обезвредили 1 424 боеприпаса, среди которых 3 авиабомба, - ГСЧС
15:42
Олег Царёв
Экс-нардеп Царев заочно получил 12 лет заключения за призывы к созданию Новороссии, приговор могут заменить на пожизненное
15:42
Промоутер придумал, как заставить Фьюри сразиться с победителем боя Усик – Джошуа
15:10
Противокорабельные ракетные системы Brimstone, радары и пакет помощи на £300 млн. Джонсон выступил перед Верховной Радой
15:08
На Луганщине оккупанты расстреляли частные дома Попаснянского общества, предварительно без жертв, - Гайдай
15:07
Оккупанты штурмуют Азовсталь, защитники Мариуполя просят Зеленского принять меры
15:04
Эксклюзив
Николай Маломуж
Запад не сдерживал Россию эффективно и страна-агрессор обнаглела, оккупантам нужно указать место, привлекая весь мир, - генерал Маломуж
15:01
Депутаты поддержали закон о запрете деятельности пророссийских партий
14:38
Привлечь внимание к военной помощи в Украине и активизировать производство. Байден посетит завод, выпускающий Javelin
14:27
Британец привез в пограничный город рядом с Украиной более 7 тыс. плюшевых медведей для детей-беженцев
14:24
Обновлено
Оккупанты обстреливают центр Харькова, Павлово Поле и Алексеевку, граждан просят не выходить из укрытий
14:17
Убитый оккупантами фоторепортер Макс Левин получил посмертное отличие Премии имени Георгия Гонгадзе
14:11
Оккупанты блокируют эвакуацию 2 тыс. мариупольцев, которые добрались до Бердянска на собственных авто, – мэр Мариуполя
13:57
Сийярто заявил, что Венгрия оказалась в тупике из-за возможного эмбарго на российскую нефть.
13:57
Рада поддержала обращение в США о признании РФ государством-спонсором терроризма
13:57
Тайвань направит $150 тыс. для украинских детей-беженцев в Словакии
13:53
Эксклюзив
Виктор Орбан
Членство Венгрии, знавшей о нападении России на Украину, должно завершиться в ЕС, - эксперт-международник
13:40
Россияне обстреляли поселок Железнодорожный в Запорожье: убили двух человек, повредили школу и 12 домов
13:39
Враг ударил миноментами по Сумщине, – Живицкий
13:32
В Польше из-за потока беженцев из Украины цены на аренду квартир выросли на 20%, - Le Monde
13:24
Россия взяла под контроль интернет-трафик на оккупированной Херсонщине, – Reuters
13:20
Олаф Шольц
Посол Украины призвал Шольца прекратить притворяться "обиженной ливерной колбаской"
13:08
Как стать донором крови и ее компонентов. Пошаговая инструкция от ЦОС
12:58
Около 500 украинских беженцев ждут в Мехико въезда в США
12:51
Виктор Орбан
Орбан проговорился Папе Римскому о планах РФ завершить войну к 9 мая
12:48
суперяхта "Amadea"
На Фиджи конфискуют яхту российского олигарха Керимова
12:39
Украина потеряла 9 пунктов в ежегодном индексе свободы прессы, война угрожает выживанию СМИ, – Репортеры без границ
12:33
Германия подняла в воздух два истребителя из-за российского самолета-разведчика
12:23
Эксклюзив
Ахтем Чийгоз
Оккупированная Херсонщина – это не изолированный Крым, нужно уже сегодня разрабатывать военный сценарий деоккупации, - нардеп Чийгоз
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV