Добровольно общался с военными РФ на оккупированной территории: нардепа Ковалева исключили из фракции "Слуги Народа"

Об этом сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук в telegram.



Информацию об исключении Ковалева из фракции также подтвердил депутат Алексей Гончаренко.



"Слуга Народа" исключила из состава фракции народного депутата Ковалева. Того самого, который остался на оккупированной Херсонщине, потому что, по его словам, "у него там бизнес". Совершенно правильное решение, единственно возможное", - написал он.



28 апреля партия и фракция "Слуга Народа" обнародовали заявление Алексея Ковалева. В нем говорилось, что нардеп добровольно находится на временно оккупированных территориях и общается с российскими военнослужащими. Также сообщили, что депутат не посещал пленарные заседания Верховной Рады Украины.



"Алексей Ковалев, народный депутат Украины, избранный в избирательном округе 186 (Херсонская область), в данный момент находится на временно захваченной территории. Судя по его интервью медиа – находится вполне добровольно. Он общается с российскими военными, которые не предпринимают по отношению к нему никаких действий. Он не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии и оккупации", - говорится в заявлении.



В заявлении назвали его поведение несовместимым со званием народного депутата Украины.



"Именно поэтому Политическая партия "Слуга Народа" и фракция партии "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины приняли совместное решение о приостановлении членства Алексея Ковалева во фракции и обратились к Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, главе Службы Безопасности Украины Ивану Баканову с призывом возбудить соответствующее уголовное дело, в рамках которого тщательно и всесторонне расследовать все факты и обстоятельства пребывания Ковалева на временно захваченной территории и его общение с оккупационными войсками", - сообщили в заявлении.



Алексей Ковалев прокомментировал решение "Слуги Народа" в интервью detector.media. Он выразил несогласие с решением приостановить его членство в парламентской фракции и не исключил, что может обратиться к правоохранителям.



"В этом заявлении не дали каких-либо доказательств, что я сотрудничал, сотрудничаю или, возможно, буду сотрудничать с оккупационными властями. То есть это – абсолютно голословное заявление, которое не подкрепляется никакими фактами", – сказал Ковалев.

В декабре 2021 года народный депутат Алексей Ковалев купил "4 канал" у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова.