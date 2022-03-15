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Добровольная уплата единого налога для ФОП и отмена проверок для бизнеса: Зеленский рассказал о налоговой реформе

15 мартa, 2022 вторник
09:31
Экономика

Президент Владимир Зеленский рассказал о первых двух шагах налоговой реформы, которую разработало и согласовало правительство. Первый шаг – снижение налогов, второй – дерегуляция

Об этом сообщает Офис президента.

"Первое. Начинаем налоговую реформу. Вместо НДС и налога на прибыль даем ставку 2% от оборота и упрощенный учет. Для малого бизнеса – а это первая и вторая группы ФОП – ставим добровольную уплату единого налога. То есть если сможете – уплатите. Не можете – нет вопросов", – сказал Зеленский.

По его словам, вторым шагом налоговой реформы будет дерегулирование бизнеса. В частности, речь идет об отмене проверок бизнеса со стороны контролирующих органов.

"Отменяем все проверки для всех бизнесов. Чтобы все работали нормально. Чтобы города оживали. Чтобы всюду, где нет боевых действий, продолжалась жизнь. Условие только одно: вы обеспечиваете нормальную работу своего бизнеса в рамках украинского Закона", – пояснил Владимир Зеленский.

Президент отметил, что это только первые шаги реформы.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил правительству максимально ослабить налоги для работы малого и среднего бизнеса.

война с Россией
ФОП
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