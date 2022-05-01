Добровольческий легион "Свобода России" действует на территории РФ, мы этим не управляем, - Арестович
Очаги легиона "Свобода России", состоящего из россиян, появились на территории Российской Федерации
Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает Liga.net .
"Уже есть легион "Свобода России", действующий на территории России. Это был второй этап. Мы этим не руководим", - сказал Арестович.
По его словам, в разных регионах России люди начали организовывать ячейки легиона.
Арестович добавил, что не все жители РФ, желающие вступить в легион, могут доехать до Украины, потому решили организовывать сопротивление режиму Путина на местах.
"Процесс уже автоматически запустился. Мы туда не влезаем и не считаем нужным вмешиваться. Россия уже поднимается на вооруженную борьбу", - сказал Арестович.
- Легион "Свобода России" – российский легион в составе ВСУ, сформированный в марте 2022 года после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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