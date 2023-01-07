Добронравов из "Сватов", Петросян, Михалков и другие: Зеленский ввел санкции против 119 артистов РФ
В субботу, 7 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вводятся санкции против ряда российских артистов
Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.
Указ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении персональных санкций против ряда россиян. Он будет действовать в течение 10 лет.
В список подсанкционных лиц попали 119 человек. Среди них, в частности:
- певица и актриса Ирина Аллегрова;
- актер Федор Добронравов;
- телеведущая Жанна Бадоева;
- певец Дмитрий Билан;
- певица Виктория Дайнеко;
- певцы Лолита Милявская;
- режиссер Никита Михалков;
- артист Евгений Петросян;
- пропагандистка Маргарита Симоньян;
- телеведущий Леонид Якубович;
- певец Владимир Пресняков и другие.
Эти санкции предусматривают, в частности, блокировку активов, запрещение вывода капиталов с территории Украины, лишение украинских государственных наград и многое другое.
- 7 января Владимир Зеленский также приостановил гражданство ряда священников УПЦ МП указом № 898/2022 от 28.12.2022.
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