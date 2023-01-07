Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Указ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении персональных санкций против ряда россиян. Он будет действовать в течение 10 лет.

В список подсанкционных лиц попали 119 человек. Среди них, в частности:

певица и актриса Ирина Аллегрова;

актер Федор Добронравов;

телеведущая Жанна Бадоева;

певец Дмитрий Билан;

певица Виктория Дайнеко;

певцы Лолита Милявская;

режиссер Никита Михалков;

артист Евгений Петросян;

пропагандистка Маргарита Симоньян;

телеведущий Леонид Якубович;

певец Владимир Пресняков и другие.

Эти санкции предусматривают, в частности, блокировку активов, запрещение вывода капиталов с территории Украины, лишение украинских государственных наград и многое другое.

7 января Владимир Зеленский также приостановил гражданство ряда священников УПЦ МП указом № 898/2022 от 28.12.2022.