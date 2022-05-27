Об этом Укрпочта сообщила в telegram.

Обнародовали требования к конкурсным работам:

эскиз должен соответствовать заданной теме и не должен нарушать морально-нравственные нормы;

работа представляется в виде рисунка или графического макета с визуализацией в электронном виде в формате JPEG, 300 dpi;

количество работ от одного участника - не более 5;

использование в эскизах фотоматериалов, тематических изображений не должно нарушать авторские права посторонних лиц;

присылая на конкурс свои работы, участник соглашается с тем, что в случае победы он подпишет с Укрпочтой авторский договор на передачу исключительных имущественных авторских прав на произведение.

Эскизы будут собирать до 3 июня включительно. Впоследствии выберут лучшие и поделятся ими в социальных сетях, чтобы украинцы помогли выбрать лучший вариант. Подать работу можно здесь.

12 апреля Укрпочта представила марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".

Укрпочта за пять дней продала полмиллиона марок с российским военным кораблем и ввела ограничения на количество этих марок для продажи в одни руки.

25 апреля Укрпочта вслед за маркой о российском военном корабле анонсировала выпуск марки с крупнейшим в мире самолетом "Мрия".

Также Укрпочта анонсировала, что создаст марку, посвященную Kalush Orchestra.

25 мая Укрпочта стала первой почтой мира, открывшей собственный магазин на eBay.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb