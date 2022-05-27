"Доброго вечора, ми з України": Укрпочта объявила конкурс на эскиз новой марки
Укрпочта объявила конкурс иллюстраций для новой почтовой марки "Добрый вечер, мы из Украины!"
Об этом Укрпочта сообщила в telegram.
Обнародовали требования к конкурсным работам:
- эскиз должен соответствовать заданной теме и не должен нарушать морально-нравственные нормы;
- работа представляется в виде рисунка или графического макета с визуализацией в электронном виде в формате JPEG, 300 dpi;
- количество работ от одного участника - не более 5;
- использование в эскизах фотоматериалов, тематических изображений не должно нарушать авторские права посторонних лиц;
- присылая на конкурс свои работы, участник соглашается с тем, что в случае победы он подпишет с Укрпочтой авторский договор на передачу исключительных имущественных авторских прав на произведение.
Эскизы будут собирать до 3 июня включительно. Впоследствии выберут лучшие и поделятся ими в социальных сетях, чтобы украинцы помогли выбрать лучший вариант. Подать работу можно здесь.
- 12 апреля Укрпочта представила марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".
- Укрпочта за пять дней продала полмиллиона марок с российским военным кораблем и ввела ограничения на количество этих марок для продажи в одни руки.
- 25 апреля Укрпочта вслед за маркой о российском военном корабле анонсировала выпуск марки с крупнейшим в мире самолетом "Мрия".
- Также Укрпочта анонсировала, что создаст марку, посвященную Kalush Orchestra.
- 25 мая Укрпочта стала первой почтой мира, открывшей собственный магазин на eBay.
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